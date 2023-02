Reprodução/Netflix Verônica Brito detonou a ex-sogra, Maura Domiêncio, no reencontro do Casamento às Cegas





Do alto de toda sua elegância e eloquência, Verônica Brito não estremeceu ao ficar diante de seu ex-noivo, Will Domiêncio, no reencontro do Casamento às Cegas, publicado nesta quarta-feira (1º) no canal do YouTube da Netflix. De quebra, ela também ficou diante de sua ex-sogra, dona Maura, a quem chamou de grossa e asquerosa por sua postura durante as gravações do reality show.

Maura foi convidada para se explicar sobre sua influência na mente do filho nos minutos que antecederam a cerimônia. Will estava convicto de que ia se casar com Verônica, chegou a ter uma breve discussão com sua mãe, mas ela foi insistente e fez o rapaz ficar em dúvida sobre sua decisão.



"Eu sempre falei pra ele que ele não estsava preparado para isso. O William não amava [a Verônica]", disse Maura a Camila Queiroz e Klebber Toledo no reencontro do elenco do Casamento às Cegas.





A apresentadora quis saber se Will em algum momento havia dito à sua mãe que não amava Verônica, e Maura, novamente, mostrou quão tóxica foi no programa, a ponto de destruir uma relação que aparentava rumar para um final feliz.

"Eu senti isso, ele não falou pra mim. Mas a decisão dele falar 'não', não fui eu quem induzi o William. Ele que quis falar 'não'. Mas não é por isso que meu filho é fraco, não é sensível. Ele é humano", defendeu a mãe superprotetora.

Verônica não engoliu a justificativa. E olhando nos olhos de sua ex-sogra, a chamou de asquerosa e grossa, sem elevar o tom de voz e mantendo a plenitude em seu olhar, deixando Maura completamente sem graça ao ser exposta para todo mundo.

"Como diz a minha mãe, dona Vera: cada um dá o que tem. E apesar de dona Maura ter sido extremamente grossa e asquerosa comigo, eu quero agradecer, porque isso me deu um puta livramento, porque eu ia tomar a pior decisão da minha vida ali. Porque isso ia me ferrar pra caramba ali, isso está bem óbvio", desabafou a finalista do reality.

Maura tentou se justificar, dizendo que não foi grosseira com a ex-nora, mas Verônica não titubeou e lembrou que todos os episódios estão disponíveis na plataforma de streaming, e que o público reagiu mal à intervenção da ex-sogra.

No final do episódio, Will sentou na frente de Verônica e tentou pedir novamente desculpas pela exposição negativa. Mas sem paciência, a modelo o deixou falando sozinho e fez pouco caso das falas do "filhinho da mamãe".