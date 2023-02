Divulgação Paulo Gustavo e Mônica Martelli no filme Minha Vida em Marte









Mônica Martelli declarou que decidiu reescrever o roteiro do filme Minha Vida em Marte 2 após quase dois anos da morte de Paulo Gustavo. A adaptação narra o luto de Fernandam, sua personagem, com a perda do amigo Aníbal, interpretado pelo ex-colega.





A atriz de 54 anos explicou que engavetou o projeto em razão da pandemia, já que as filmagens seriam realizadas em Nova York.

"Depois que o Paulo Gustavo se foi, eu tive certeza de que nunca mais ia fazer o filme. Mas teve um dia que, chegando em casa, pensei: 'Tenho uma missão na vida, sempre escrever aquilo que eu passo. Vou fazer essa amiga sofrendo a dor desse luto'. Aí comecei a fazer roteiro. Minha vida se divide entre antes e depois do Paulo. Nunca mais ri igual. Ele me empoderava e confiava muito em mim. A gente trocava muito, tinha vários planos juntos", disse ela à coluna Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

O projeto será dirigido pela irmã de Mônica, Susana Garcia, e a produção ficará sob a responsabilidade da Fábrica. O primeiro filme, lançado em 2018, recebeu o prêmio Comscore’s Latin American Box Office Achievement Award, por alcançar a maior bilheteria da América Latina num período de 12 meses.



* Com a colaboração de Lívia Carvalho