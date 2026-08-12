Reprodução - frame de vídeo do YouTube Luis Brandoni e Ricardo Darín em A Odisseia dos Tontos

Ricardo Darín é um ícone na cinematografia argentina.

A versatilidade do ator está presente em mais de 50 produções feitas na Argentina e na Espanha.

Quem quiser rever obras como Nove Rainhas, O filho da noiva, A aura, Sétimo e A odisseia dos tontos, tem até o dia 31 de agosto para assisti-las na HBO Max.

Depois dessa data, não estarão mais disponíveis na plataforma. Veja as sinopses desses filmes.





Programe-se

Nove Rainhas ( Nueve reinas, 2000): é a história de dois trambiqueiros que, depois de algumas tramoias, resolvem aplicar um grande golpe: vender a versão falsificada de uma valiosa série de selos raros, conhecida como "As Nove Rainhas".

A vítima é um bilionário espanhol que está na Argentina, mas ameaçado de deportação.

Conforme o tempo vai passando, a trama sofre várias reviravoltas e chega a um final surpreendente. Direção: Fabián Bielinsky. Elenco principal: Ricardo Darín, Gastón Pauls, Leticia Brédice e Tomás Fonzi.

O Filho da Noiva ( El hijo de la novia, 2001): um homem, na faixa dos 40 anos, é responsável pela administração do restaurante de sua família.

O volume de trabalho faz com que ele seja negligente com a filha, a namorada e a mãe, que tem Alzheimer e está internada em um asilo.

Esse personagem, que vive em constante estresse, acaba sofrendo um ataque cardíaco.

Isso faz com que reavalie sua vida e a forma como encarava o trabalho.

Em função disso, resolve ajudar seu pai a realizar o principal sonho de sua mãe: casar-se com ele na igreja. Direção: Juan José Campanella. Elenco principal: Ricardo Darín, Héctor Alterio, Norma Aleandro e Natalia Verbeke.

A Aura ( El aura, 2005): o filme narra a história de um taxidermista obsessivo e que sofre de epilepsia.

Dono de uma invejável memória fotográfica, usa esse talento para planejar um crime perfeito, mas tudo não passa de elucubrações.

Quando essa possibilidade se apresenta na realização de um assalto, começa a questionar se esse seria o melhor caminho, já que sempre há o risco de algo dar errado.

Direção: Fabián Bielinsky. Elenco principal: Ricardo Darín, Dolores Fonzi, Alejandro Awada e Pablo Cedrón.

Reprodução - frame de vídeo do YouTube Ricardo Darín, Norma Aleandro e Héctor Alterio em O Filho da Noiva





Sétimo ( Séptimo, 2013): um pai separado vai à casa da ex-esposa buscar seus dois filhos para levá-los à escola.

O menino e a menina propõem a ele a realização de uma brincadeira diária: enquanto o pai desce de elevador, eles vão pela escada e se encontram no térreo.

Só que, dessa vez, eles não chegam até lá. O pai entra em desespero e sai procurando as crianças por todos os andares do edifício. Direção: Patxi Amezcua. Elenco principal: Ricardo Darín, Belén Rueda e Luis Ziembrowski.

A Odisseia dos Tontos ( La odisea de los giles, 2019): em plena crise financeira, na Argentina de 2001, um grupo de pequenos proprietários rurais resolve fundar uma cooperativa agrícola.

No entanto, durante o bloqueio econômico, são vítimas de uma fraude organizada por um advogado corrupto e o gerente da instituição bancária em que estava o dinheiro de todos.

Depois que descobrem que o dinheiro deles está escondido em um cofre subterrâneo, resolvem resgatá-lo de uma maneira bastante heterodoxa. Direção: Sebastián Borensztein. Elenco principal: Ricardo Darín, Luis Brandoni, Chino Darín, Verónica Llinás e Rita Cortese.

Mais Darín

Em outras plataformas podemos encontrar várias produções estreladas pelo ator Ricardo Darín.

Destaque para a série O eternauta (2025), na Netflix, dirigida e criada por Bruno Stagnaro. E na Prime, o filme Argentina, 1985 (2022), com direção de Santiago Mitre.

Não se esqueça

Esta coluna é um espaço destinado à cultura e músicas latinas. Mais informações sobre esses temas você encontra em www.ondalatina.com.br e no Canal Onda Latina: https://www.youtube.com/@canalondalatina

Assista o trailer de A Odisseia dos Tontos :

