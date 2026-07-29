Reprodução - frame de vídeo do YouTube O elenco da série Berilm e a Dama com Arminho

La Casa de Papel é a série espanhola de maior êxito mundial, empolgou milhões de espectadores e chegou a ganhar uma versão coreana.

Na esteira de seu sucesso, já foram lançados dois spin-offs. O mais recente é Berlim e a Dama com Arminho, que tem como protagonista o personagem Berlim, interpretado pelo ator Pedro Alonso.

A série foi dirigida por Albert Pintó, David Barrocal e José Manuel Cravioto, com criação e produção de Álex Pina e Esther Martínez Lobato.





A trama

No primeiro spin-off, Berlim e as Joias de Paris, o personagem tramou e realizou vários assaltos de joias na França, com posterior fuga para a Espanha.

Já no segundo, o alvo principal é a Dama com Arminho, obra criada por Leonardo da Vinci.

Esse assalto foi uma encomenda de um milionário espanhol, pertencente à decadente nobreza do país.

Segundo Berlin, a maneira arrogante como esse pedido foi feito o deixou bastante contrariado e com sede de vingança.

O episódio desencadeia uma briga de egos que tempera muito bem a trama da série.

A obra

Dama com Arminho, feita em óleo sobre madeira, foi criada por da Vinci entre os anos de 1489 e 1490.

A obra foi uma encomenda do nobre italiano Ludovico Sforza e retrata sua amante Cecília Gallerani.

Hoje está exposta no Museu Czartoryski, na cidade de Cracóvia, na Polônia.

Reprodução - frame de vídeo do YouTube A obra Dama com Arminho de Leonardo da Vinci





Leonardo da Vinci é um dos grandes gênios da arte, autor da icônica Mona Lisa, popularizada como A Gioconda, que está exposta no Museu do Louvre, em Paris.

Além dessa obra, também criou A Última Ceia e o desenho do Homem Vitruviano.

A primeira se encontra na Igreja de Santa Maria delle Grazie, em Milão; já o segundo está na Gallerie dell'Accademia em Veneza, ambas na Itália.

Equipe

O elenco de Berlim e a Dama com Arminho é composto por atores e atrizes de peso. Pedro Alonso, que se destacou em La Casa de Papel e em vários filmes espanhóis, é o principal protagonista masculino.

Também participam os atores Tristán Ulloa, Julio Peña Fernández e Joel Sánchez.

Merece registro a interpretação da atriz Inma Cuesta, como Candela, que faz par romântico com Berlim. Ainda na parte feminina temos as atrizes Michelle Jenner e Begoña Vargas.

Cenário

Outro destaque da série Berlim e a Dama com Arminho é Sevilha, capital da Andaluzia, região autônoma ao sul da Espanha. As cenas que retratam a cidade e a região já merecem que a série seja assistida.

Última informação: Pedro Alonso chegou a declarar à imprensa que essa é a última participação dele no papel de Berlim como protagonista.

Mas há planos dos produtores para novos spin-offs com outros personagens de La Casa de Papel. Vamos aguardar.

Não se esqueça

Esta coluna é um espaço destinado à cultura e músicas latinas. Mais informações sobre esses temas você encontra em www.ondalatina.com.br e no Canal Onda Latina: https://www.youtube.com/@canalondalatina

Assista o trailer de Berlim e a Dama com Arminho :

