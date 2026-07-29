La Casa de Papel é a série espanhola de maior êxito mundial, empolgou milhões de espectadores e chegou a ganhar uma versão coreana.
Na esteira de seu sucesso, já foram lançados dois spin-offs. O mais recente é Berlim e a Dama com Arminho, que tem como protagonista o personagem Berlim, interpretado pelo ator Pedro Alonso.
A série foi dirigida por Albert Pintó, David Barrocal e José Manuel Cravioto, com criação e produção de Álex Pina e Esther Martínez Lobato.
A trama
No primeiro spin-off, Berlim e as Joias de Paris, o personagem tramou e realizou vários assaltos de joias na França, com posterior fuga para a Espanha.
Já no segundo, o alvo principal é a Dama com Arminho, obra criada por Leonardo da Vinci.
Esse assalto foi uma encomenda de um milionário espanhol, pertencente à decadente nobreza do país.
Segundo Berlin, a maneira arrogante como esse pedido foi feito o deixou bastante contrariado e com sede de vingança.
O episódio desencadeia uma briga de egos que tempera muito bem a trama da série.
A obra
Dama com Arminho, feita em óleo sobre madeira, foi criada por da Vinci entre os anos de 1489 e 1490.
A obra foi uma encomenda do nobre italiano Ludovico Sforza e retrata sua amante Cecília Gallerani.
Hoje está exposta no Museu Czartoryski, na cidade de Cracóvia, na Polônia.
Leonardo da Vinci é um dos grandes gênios da arte, autor da icônica Mona Lisa, popularizada como A Gioconda, que está exposta no Museu do Louvre, em Paris.
Além dessa obra, também criou A Última Ceia e o desenho do Homem Vitruviano.
A primeira se encontra na Igreja de Santa Maria delle Grazie, em Milão; já o segundo está na Gallerie dell'Accademia em Veneza, ambas na Itália.
Equipe
O elenco de Berlim e a Dama com Arminho é composto por atores e atrizes de peso. Pedro Alonso, que se destacou em La Casa de Papel e em vários filmes espanhóis, é o principal protagonista masculino.
Também participam os atores Tristán Ulloa, Julio Peña Fernández e Joel Sánchez.
Merece registro a interpretação da atriz Inma Cuesta, como Candela, que faz par romântico com Berlim. Ainda na parte feminina temos as atrizes Michelle Jenner e Begoña Vargas.
Cenário
Outro destaque da série Berlim e a Dama com Arminho é Sevilha, capital da Andaluzia, região autônoma ao sul da Espanha. As cenas que retratam a cidade e a região já merecem que a série seja assistida.
Última informação: Pedro Alonso chegou a declarar à imprensa que essa é a última participação dele no papel de Berlim como protagonista.
Mas há planos dos produtores para novos spin-offs com outros personagens de La Casa de Papel. Vamos aguardar.
Não se esqueça
Esta coluna é um espaço destinado à cultura e músicas latinas. Mais informações sobre esses temas você encontra em www.ondalatina.com.br e no Canal Onda Latina: https://www.youtube.com/@canalondalatina
Assista o trailer de Berlim e a Dama com Arminho :