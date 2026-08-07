Reprodução - frame de vídeo do YouTube O escritor uruguaio Mario Benedetti

Mario Benedetti foi um dos mais importantes escritores de língua espanhola no século XX.

No próximo dia 13 de agosto, às 19 horas, será apresentado o documentário Benedetti, 60 anos com Luz, de Andrés Varela, no Auditório do Museu da Imagem e do Som (MIS) paulistano.

A exibição faz parte da Mostra de Cinema Uruguaio, promovida pelo museu em parceria com o Consulado-Geral do Uruguai em São Paulo.





O escritor

Mario Benedetti nasceu em 1920, na cidade de Paso de los Toros, no departamento de Tacuarembó. Faleceu em 2009 em Montevidéu.

Em seus 88 anos de vida, se tornou em um dos maiores escritores uruguaios, tendo escrito poemas, contos, romances e ensaios, resultando em mais de oitenta livros.

Em 1973, durante a ditadura cívico-militar (1973–1985), sob o comando do presidente Juan María Bordaberry, foi obrigado a deixar o Uruguai, ficando exilado por doze anos.

Nesse período morou na Argentina, Peru, Cuba e Espanha, onde passou a colaborar com o jornal El País.

Entre as dezenas de obras publicadas, destacam-se os romances A Trégua (1960), Gracias por el fuego (1965) e Primavera num espelho partido (1982), os livros de contos Montevideanos (1959) e A Morte e Outras Surpresas (1968).

Reprodução - frame de vídeo do YouTube Luz López e Mario Benedetti





O filme

O documentário Benedetti, 60 anos com Luz, dirigido por Andrés Varela, conta a história do escritor a partir de seu relacionamento com Luz López.

Os dois se conheceram na adolescência e ela foi companheira de Mario Benedetti por mais de seis décadas.

O filme foi construído utilizando imagens de arquivo e cartas, além de depoimentos de intelectuais e artistas que compartilharam suas vidas com a do casal.

Entre os vários temas abordados estão a literatura, o compromisso político de Mario Benedetti, o exílio e o amor que uniu Mario e Luz.

O resultado é um retrato humano, cheio de poesia e resgata um período histórico da América Latina marcado por ditaduras militares.

Serviço

Benedetti, 60 anos com Luz, direção de Andrés Varela.

Dia 13 de agosto, quinta-feira, 19 horas

Auditório do MIS

Avenida Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo

O ingresso é gratuito, mas deve ser retirado com uma hora de antecedência na bilheteria física.

Não se esqueça

Esta coluna é um espaço destinado à cultura e músicas latinas. Mais informações sobre esses temas você encontra em www.ondalatina.com.br e no Canal Onda Latina: https://www.youtube.com/@canalondalatina

Assista o trailer de Benedetti, 60 anos com Luz :

