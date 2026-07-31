Reprodução - Pablo Grotto - divulgação A banda de reggae Maneva

Os brasileiros do Maneva e os argentinos do Los Cafres uniram seus talentos para a gravação de um single, lançado pela Universal Music. O resultado foi " Solta Teu Cabelo ".

As bandas trafegam, com produções consistentes, pela praia do reggae, tanto no Brasil como na Argentina.

O grupo brasileiro é formado por Tales de Polli (vocal), Felipe Sousa (guitarra), Fernando Gato (baixo), Fabinho Araújo (bateria) e Diego Andrade (percussão).

Para registrar esse encontro, publicamos uma entrevista exclusiva com os integrantes da Maneva. Confira.





A música

Como surgiu a ideia de gravar o single "Solta Teu Cabelo" com o grupo Los Cafres?

Tales - A admiração pelos Los Cafres vem de muitos anos. Eles são uma referência para qualquer banda de reggae da América Latina e fizeram parte da nossa formação musical.

Quando "Solta Teu Cabelo" ficou pronta, sentimos que ela tinha essa conexão natural com a sonoridade deles, principalmente por trazer elementos do reggae e do rock latino.

Fizemos o convite e, para nossa felicidade, eles toparam na hora. Foi um encontro muito verdadeiro entre artistas que compartilham a mesma essência.

Como foi a experiência de realizar essa gravação?

Felipe - Foi muito especial. Mesmo cada banda tendo sua identidade, tudo aconteceu de forma muito fluida.

Eles entenderam perfeitamente a proposta da música e trouxeram a personalidade deles sem descaracterizar o que o Maneva queria contar.

É aquele tipo de parceria em que um soma ao outro e o resultado fica ainda maior do que a gente imaginava.

Fronteiras

O grupo acredita que a gravação desse single pode ampliar a projeção do Maneva na América Latina?

Fernando - A gente espera que sim, mas esse nunca foi o principal objetivo.

A motivação nasceu da música e da vontade de dividir um trabalho com artistas que admiramos.

Claro que existe um potencial muito bonito de aproximar ainda mais o público brasileiro do reggae latino e também apresentar o Maneva para quem acompanha o Los Cafres em outros países.

A música tem esse poder de atravessar fronteiras.

Reprodução - frame de vídeo do YouTube A banda Maneva em ação





Los Cafres vão se apresentar no final de agosto em São Paulo. Há possibilidade de vocês tocarem juntos?

Diego - A vontade existe, sem dúvida. Sempre que há oportunidade de dividir o palco com artistas que admiramos é muito especial.

Ainda não podemos confirmar nada, mas seria uma forma muito bonita de celebrar essa parceria ao vivo.

Vamos torcer para que as agendas conversem.

Quais bandas de reggae latino-americano vocês curtem?

Fabinho - Além do Los Cafres, claro, a gente gosta muito de Cultura Profética, Gondwana e várias outras bandas que ajudaram a construir essa identidade do reggae latino.

É uma cena muito rica, com artistas que conseguem misturar o reggae tradicional com elementos da música de cada país, e isso sempre foi uma inspiração para nós.

Parcerias

Sobre a possibilidade do Maneva gravar outras músicas com grupos latino-americanos, a banda respondeu coletivamente:

A gente nunca fecha portas para boas conexões. Essa parceria mostrou como a música pode aproximar culturas que já têm muita coisa em comum.

Se aparecerem encontros que façam sentido artisticamente e que nasçam de forma natural, com certeza vamos abraçar.

O mais importante é que exista verdade na música e vontade de construir algo especial juntos.

Não se esqueça

Esta coluna é um espaço destinado à cultura e músicas latinas. Mais informações sobre esses temas você encontra em www.ondalatina.com.br e no Canal Onda Latina: https://www.youtube.com/@canalondalatina

Assista o videoclipe Solta Teu Cabelo com Maneva e Los Cafres:

