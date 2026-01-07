Reprodução - frame de vídeo do YouTube O cantor Manu Chao

O ano passado foi muito positivo para a música latina. O Brasil recebeu vários espetáculos de consagrados artistas.

Além disso, a cantora Liniker ganhou o seu primeiro Grammy e o porto-riquenho Bad Bunny e a espanhola Rosalía entraram na lista das 25 pessoas mais influentes do ano segundo a Financial Times.

Agora, em 2026, a festa continua com muitos cantores e cantoras programando suas giras de shows pelo Brasil.

Aqui damos a primeira relação de quem virá nos visitar.

Janeiro

Manu Chao: o artista franco-espanhol volta ao Brasil para uma série de shows acústicos.

Passará por cinco cidades brasileiras, tocando clássicas do álbum Clandestino, os recentes sucessos "Viva Tu" e "São Paulo Motoboy".

Também há a possibilidade de apresentar "La Vida Tómbola", uma homenagem ao jogador de futebol Maradona.

Shows: Porto Alegre no Araújo Vianna (23/01), Florianópolis na Vereda Tropical (26/01), São Paulo no Cine Joia (01/02), Ribeirão Preto no Armazém Baixada (08/02) e Rio de Janeiro no BCO (11/02).

Fevereiro

Bad Bunny: depois de ter lançado DeBí TiRAR MáS FOToS, álbum que se tornou destaque mundial, e com ele ter ganho o Grammy Latino, o cantor se apresentará em São Paulo.

O público brasileiro terá a oportunidade de ver de perto um espetáculo que tem encantado as plateias de todo o mundo.

Shows: São Paulo no Allianz Parque (20 e 21/02).

Reprodução - frame de vídeo do YouTube Macha, o vocalista da Chico Trujillo





Macha y El Bloque Depresivo: o líder da banda chilena Chico Trujillo, especializada em cumbia, desta vez vem a São Paulo junto com El Bloque Depresivo.

No repertório teremos boleros e valses, além de músicas carregadas de sentimento e outras de resistência.

Show: em São Paulo no Sol y Sombra - SyS13 (28/02).

Maio

Frame de vídeo com a artista Mon Laferte no clipe La Mujer





Mon Laferte: a cantora chileno-mexicana volta este ano para um show da turnê Femme Fatale, mostrando seu lado mais ousado.

Não faltarão os sucessos "Esto es amor" e "La Tirana", além de "Amárrame" e "Tu falta de Querer. Sua voz e performance no palco hipnotizam o público.

Show: São Paulo no Espaço Unimed (16/05).

Reprodução do Instagram do artista O cantor e compositor Jorge Drexler





Jorge Drexler: o artista uruguaio volta ao Brasil depois de ter sido contemplado com o Grammy Latino de Melhor Canção de Pop/Rock por “Desastres Fabulosos”.

A música conta com a participação do argentino Mateo Sujatovich, conhecido como Conociendo Rusia.

Os espetáculos do uruguaio Drexler são muito esperados pelos brasileiros.

Ele gosta muito de se apresentar por aqui e te uma grande empatia com seu público.

Show: São Paulo no Espaço Unimed (23/05) e Porto Alegre no Araújo Vianna (29/05).

Agosto

Rosalía: a cantora espanhola vem ao Brasil para mostrar o repertório do álbum LUX.

Destaque para as canções "Berghain", "La Rumba del Perdón", "De Madrugá" e "Memória", esta última gravada com a cantora portuguesa Carminho.

A turnê tem feito grande sucesso em todo o mundo.

Shows: Rio de Janeiro na Farmasi Arena (10 e 11/08).

Aviso

Esta é a primeira seleção dos artistas que virão ao Brasil.

Em breve divulgaremos mais espetáculos.

Esta coluna é um espaço destinado à cultura e músicas latinas.




