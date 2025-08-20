Reprodução - frame de vídeo do YouTube O cantor Maluma

O reggaeton, atualmente, é um dos ritmos latinos que mais fazem sucesso, principalmente entre os jovens.

Um dos artistas que tem contribuído para isso é o colombiano Maluma, que acaba de lançar o single " Bronceador ", pela gravadora Sony Music.

A nova música busca seguir os mesmos passos dos sucessos “La Temperatura”, “Coco Loco” e “Carnaval”, ou seja, um ritmo contagiante que convida para as pistas de dança.





Maluma

Juan Luis Londoño Arias nasceu em 1994, na colombiana Medellín, cidade que revelou muitos cantores. Lá nasceram J Balvin, Sebastián Yatra e Karol G, além do pintor Fernando Botero.

A palavra Maluma não tem um significado específico.

É uma homenagem que o artista quis fazer à sua mãe Marlli, ao pai Luis e à irmã Manuela, utilizando as duas primeiras letras dos nomes de cada um deles.

Maluma deu início a sua carreira em 2010, com dezesseis anos, começando uma escalada vertiginosa rumo ao sucesso.

Já foi indicado ao Grammy Latino várias vezes, ganhando o prêmio de Melhor Álbum Vocal Pop Contemporâneo em 2018, com F.A.M.E. que, segundo declarou, significa "Fé, Alma, Música e Essência".

Parcerias

O cantor Maluma é um dos mais requisitados artistas latinos para participação em gravações com seus pares latino-americanos.

No seu currículo encontramos parcerias brasileiras, como a realizada com Anitta em "Sim ou não", com Nego do Borel em "Corazón" e o remix de “Tá OK”, feito por Dennis DJ e Kevin O Chris, ao lado de sua conterrânea Karol G.

Além dessas parcerias, há ainda encontros musicais com Shakira, em "Chantaje", e também com a mexicana Thalía em "Desde esa noche", uma agradável mistura de pop latino com reggaeton.

Reprodução - frame de vídeo do YouTube Cena do videoclipe de Bronceador





Single

O videoclipe da canção " Bronceador " foi gravado em Cartagena, com participação especial da modelo Ariadna Gutiérrez.

As imagens exploram o colorido da cidade colombiana, além de reproduzir um clima de festa em pleno verão caribenho.

A escolha do cenário foi muito feliz, pois Cartagena de Índias, como a nomearam os espanhóis no século XVI, é uma das mais belas cidades da Colômbia no Mar do Caribe.

O local conseguiu preservar sua arquitetura colonial, sendo nomeada em 1984 Patrimônio Mundial pela Unesco.

Esta coluna é um espaço destinado à cultura e músicas latinas. Mais informações sobre esses temas você encontra em www.ondalatina.com.br e no Canal Onda Latina: https://www.youtube.com/@canalondalatina

Assista o videoclipe de Bronceador :

