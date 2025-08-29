Reprodução - frame de vídeo do YouTube Feid faz reggaeton com pop latino

O colombiano conhecido como Feid ou Ferxxo é um dos cantores mais requisitados atualmente na cena do reggaeton.

Ele acaba de lançar um novo single: " Se Lo Juro Mor ", pela Universal Music.

A letra da música apresenta a história de um amor turbulento, marcado por decepções e traições.

A canção vem acompanhada de um videoclipe que foi gravado no Japão, com a direção de Sebastian Sanchéz.





O cantor

Feid e Ferxxo são os nomes, ou apelidos, de Salomón Villada Hoyos, que está com 33 anos e nasceu em Medellín, na Colômbia.

Ele é filho da psicóloga Berta Lucía Hoyos e do professor universitário de artes Jorge Mario Villada.

Na infância começou a tocar clarinete, mas acabou deixando o instrumento quando decidiu ser cantor de reggaeton e pop latino.

No seu currículo consta que ganhou um Grammy latino, além de ter sido convidado, no ano passado, para cantar na cerimônia de abertura da Copa América de futebol, em Atlanta, nos Estados Unidos.

Sua apresentação foi feita antes da partida entre as seleções do Canadá e da Argentina.

Reprodução - frame de vídeo do YouTube Feid, cantor colombiano





Sucessos

Na atual cena musical é comum que os artistas que ganham destaque com seus trabalhos sejam convidados para gravarem com colegas.

Esse é o caso de Feid, que tem uma bela coleção de parcerias vocais, não só com colombianos, como também com outros artistas latino-americanos.

Entre seus conterrâneos destacam-se Maluma, Sebastián Yatra, Manuel Turizo, Karol G e J Balvin, que em breve estará se apresentando no The Town, em São Paulo.

Também fez uma parceira com o porto-riquenho Bad Bunny, em "Perro Negro", que obteve bastante sucesso no YouTube, chegando a mais 150 milhões visualizações.

Álbum

No primeiro semestre deste ano, antes de gravar o single " Se Lo Juro Mor ", Feid lançou FERXXO VOL X: Sagrado , seu sexto álbum de estúdio.

Nele encontramos quinze músicas que mesclam o reggaeton com hip hop e rap e algo de pop latino.

Destaca-se a faixa "CAFERXXO", que tem a participação especial de Nidia Góngora, uma cantora afro-colombiana, que desenvolve uma pesquisa sobre a música da região do litoral da Colômbia no Pacífico.

O lançamento serviu também para comemorar os seus dez anos de carreira.

Esta coluna é um espaço destinado à cultura e músicas latinas. Mais informações sobre esses temas você encontra em www.ondalatina.com.br e no Canal Onda Latina: https://www.youtube.com/@canalondalatina

Assista o videoclipe de Se Lo Juro Mor :