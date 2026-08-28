A cantora e campeã do BBB 21, Juliette, 36 anos, fez um desabafo para lá de profundo durante sua participação no programa Saia Justa, do canal GNT, nesta última quarta-feira (26). Ao lado de Eliana, Tati Machado e Érika Januza, a influenciadora falou sobre a violência contra as mulheres no Brasil.
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Mais uma vez, a artista usou o seu espaço na atração para fazer um alerta ao comentar sobre a violência contra a mulher e chamou atenção para a necessidade de discutir também a educação dos homens.
Sincera, a cantora destacou que, enquanto a sociedade costuma orientar mulheres a denunciarem, falarem e se protegerem, pouco se fala sobre a necessidade de educar quem pratica a violência, que está cada vez mais recorrente.
"Fala muito sobre educar as mulheres, educar quem tá morrendo, denuncie, fale, aprenda, entenda. Isso também é importante, mas a gente esquece de educar quem tá matando. A gente esquece de educar a raiz do problema", destacou.
A gente tem inúmeras pesquisas que dizem que os homens, eles não têm consciência dessa violência, porque é naturalizada nos comportamentos. E o homem que ousa quebrar esse pacto, ele é estigmatizado Juliette, apresentadora e cantora.
Na sequência, a apresentadora também criticou a naturalização de comportamentos de posse e controle sobre o corpo feminino e apontou que homens que rompem com esse padrão podem acabar sendo estigmatizados por outros homens.
"Olha que loucura. É como se quando ele tivesse um comportamento que afirma essa posse, essa propriedade no corpo feminino, né, ele fosse mais valorizado. E a mulher, quando luta contra, ela é estigmatizada", afirmou.
Ao falar sobre o impacto de estudar e discutir o tema, ela ainda revelou ser algo doloroso. "Por isso que é tão difícil. Quando a gente começou a ler e falar sobre esse assunto, todas nós ficamos desestabilizadas, porque dói muito", concluiu.
Juliette no Saia Justa
Vale destacar que Juliette faz parte do elenco fixo do Saia Justa, no GNT, desde maio de 2025. Na época, ao comentar sobre a nova fase pessoal e profissional, a vencedora do BBB 21 afirmou estar muito feliz.
“Estou muito feliz de estar de volta à Globo, lugar onde tudo começou e me trouxe tantas alegrias. Agora, vou dar meu melhor e retribuir ao público tudo que recebi. O Saia Justa era um sonho antigo e vai ser uma honra compor o elenco de um programa tão visionário e atual, ao lado dessas mulheres maravilhosas. Chego para contribuir neste programa que promove debates tão necessários. Me sinto realizada”, disse em entrevista ao Gshow.