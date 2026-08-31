Reprodução/TV Globo Eliana registra baixa audiência na Globo

O "Em Família com Eliana" do último domingo (30) marcou índices discretos de audiência para a TV Globo. A atração, embora tenha garantido o primeiro lugar na média geral, perdeu a liderança em diversos momentos para Celso Portiolli.

O apresentador do SBT chegou a comemorar ao vivo a liderança conquistada e bateu o sino durante a exibição do Passa ou Repassa. Do outro lado, a apresentadora recebia Ivete Sangalo, Bia do Brás e Dani Calabresa para um bate-papo.

De acordo com dados consolidados obtidos pelo iG, a atração de Eliana registrou 7,2 pontos de média. No mesmo horário, o Domingo Legal obteve 6,7 pontos, enquanto a Record marcou 5,2 pontos com o programa de Tom Cavalcante.

Reprodução/SBT Celso Portiolli comanda o Domingo Legal





No entanto, por volta das 14h40, Celso Portiolli bateu o sino ao atingir 7,1 pontos, contra 6,9 de Eliana. O pico do programa da apresentadora foi de 9,4 pontos, impulsionado pela entrega da Temperatura Máxima.





Quem Eliana recebeu?

Reprodução/TV Globo Ivete Sangalo no programa da Eliana





No Em Família, Ivete Sangalo e Dani Calabresa deram "conselhos de mainhas". Beatriz Reis também aproveitou a deixa e pediu conselhos das famosas para a sua vida amorosa.

"Nunca namorei, tenho 26 anos e nunca cheguei aos 'finalmentes'. Quando for minha primeira vez, o que vocês me aconselham?", soltou a ex-BBB.

Ivete Sangalo, então, aproveita e faz um comentário sincero sobre o assunto: "Sexo é uma coisa benéfica e saudável. Como qualquer coisa na vida, a gente tem que ter responsabilidade com a gente e com o outro. Mas isso só deve acontecer, não importa com quem ou quando, se você está pronta, com vontade, para ser boa", disse.

O único conselho que lhe dou, não interessa quando vai acontecer, espero que seja maravilhoso, que você esteja a ponto de bala para você dizer: "Meu Deus, vou fazer isso muito'", soltou a cantora.

Globo se preocupa com Eliana

Reprodução/TV Globo Eliana com baixa audiência na Globo





Mesmo mantendo a liderança, Eliana tem um forte desafio: manter uma distância de Celso Portiolli. No SBT, nos tempos áureos, a loira chegava a dar 10,0 de média.

Em seus últimos programas no canal da Anhanguera, em 2024, o Programa Eliana, exibido em junho, registrou uma média de 7,1 de audiência, quase a alcançada por ela em sua atração na Globo.

Isso fez com que a veterana estreasse novos quadros no domingão global, a fim de ganhar fôlego por mais Ibope.