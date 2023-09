Reprodução/Instagram Mingau teve sedação retirada na UTI





Um novo boletim médico sobre o estado de saúde de Rinaldo Amaral, o Mingau, foi divulgado neste domingo (17). Em comunicado enviado ao iG Gente, o Hospital São Luiz do Itaim informou que o músico do Ultraje a Rigor teve a sedação retirada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).





A atualização também expôs que o quadro clínico do baixista é "estável" no momento. "Iniciou-se o processo de 'desmame' da ventilação mecânica, porém o paciente segue sem despertar", ainda esclareceu a nota.

A equipe médica já havia relatado que começou a reduzir gradativamente as drogas sedativas desde o último sábado (9). Desde então, Mingau passou por uma traqueostomia , procedimento em que ocorre a abertura frontal da traqueia com inserção de cânula.



O que aconteceu com Mingau?

Rinaldo Oliveira Amara, conhecido como Mingau, foi baleado na cabeça no sábado (2), em Paraty, no Rio de Janeiro. O músico e um amigo passavam em uma área de tráfico, a Praça do Ovo, na Ilha das Cobras, quando o carro deles foi alvo de tiros.

O amigo de Mingau contou à Polícia Civil do Rio de Janeiro que os dois estavam indo fazer um lanche, quando o carro foi alvejado pelos criminosos. Outros, no entanto, informaram à polícia que ele estava indo comprar drogas em uma comunidade. Suspeitos estão sendo procurados e presos. As autoridades ainda investigam o que motivou o crime.

Mingau foi atingido do lado esquerdo da cabeça. A bala atravessou o cérebro e saiu. De acordo com os médicos, a área atingida é responsável por algumas funções motoras, de linguagem e da visão. Por isso, o músico foi submetido a procedimentos, como fisioterapia motora e respiratória, para evitar complicações neurológicas. Ele também passou por cirurgias, uma delas para controlar a pressão do crânio.

