Reprodução/Instagram Neusa Borges é internada com pneumonia e revela preocupação com alta.

A atriz Neusa Borges, de 84 anos, está internada no Hospital Copa D'Or, na Zona Sul do Rio de Janeiro, após apresentar um quadro de pneumonia. A famosa deu entrada na unidade hospitalar nesta segunda-feira (9) e, até o momento, não tem previsão de alta.

Em entrevista recente, a atriz falou sobre o período de internação e revelou que está ansiosa para retornar a Salvador, na Bahia, cidade onde nasceu. "Acordada desde as 5h da manhã, com vários médicos até agora há pouco. Chateada e sem previsão de alta. Mas estou certa de que Deus está comigo. Ele sabe que quero voltar logo pra minha Salvador", disse ao jornal Massa.

O iG tentou contato com a equipe de Neusa Borges, afim de buscar informações sobre o estado de saúde da atriz, no entanto, não recebemos resposta até a publicação desta matéria.







Nova fase da carreira

Neusa Borges está vivendo um momento especial da carreira. Em março deste ano, ela anunciou a assinatura de um contrato vitalício com a TV Globo. Por meio das redes sociais, Neusa celebrou o reconhecimento que veio após décadas de dedicação ao teatro, à televisão e ao cinema.

"E agora posso dizer com o coração cheio de gratidão e emoção: eu, Neusa Borges, sou oficialmente uma atriz contratada VITALÍCIA da TV Globo. Um reconhecimento que carrego com muito orgulho, por tudo o que já vivi e por tudo o que ainda quero viver dentro dessa casa que também é minha", escreveu na ocasião.

Recentemente, a artista também revelou seu sonho de ser escritora e publicar dois livros, "Anjo do Bosque" e "Pontos de Reflexões".





"Aos 84 anos, depois de sete décadas de dedicação à arte, decidi que vou mover céus e terra para encontrar uma editora e realizar esse sonho. Não quero apenas celebrar minha trajetória como atriz. Quero também deixar esse legado através das minhas palavras", começou.

"Ainda não estou pronta para 'bater as botas'. Antes disso, quero segurar em minhas mãos os livros 'Anjo do Bosque' e 'Pontos de Reflexões', além de vê-los na Bienal do Livro. Porque sonhos não têm prazo de validade. E enquanto houver vida, haverá motivos para acreditar", concluiu a atriz.

Carreira

Nascida em 8 de março de 1942, em Florianópolis, em Santa Catarina, Neusa Borges iniciou a carreira no final da década de 1950, atuando como cantora e dançarina. Em 1969, ela estreou no teatro com o musical "Hair".

A trajetória como atriz de novelas começou em 1968, na produção "Beto Rockfeller", da TV Tupi. Durante sua carreira na televisão brasileira, ela coleciona papéis de sucesso em folhetins de destaque, entre elas "Escrava Isaura" (1976), "Dancin' Days" (1978), "De Corpo e Alma" (1992), "A Indomada" (1997), "O Clone" (2001), "Caminho das Índias" (2009), "Araguaia" (2010), e "Salve Jorge" (2012).

O seu trabalho mais recente como atriz foi na série "Encantado's", entre 2022 e 2025, na qual interpretou Tia Ambrosia Ponza.