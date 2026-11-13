Reprodução/Instagram Gilberto Gil presta apoio a Fernando Henrique Cardoso após gravação polêmica.

Após a Justiça de São Paulo determinar que o influenciador Wesley Oliveira deverá cumprir medidas cautelares por ter publicado um vídeo expondo Fernando Henrique Cardoso (FHC), o cantor Gilberto Gil usou as redes sociais para prestar apoio ao ex-presidente e pedir respeito ao tempo de cada um.

Na postagem, a equipe do cantor resgatou um trecho de uma antiga entrevista na qual em que Gil conversava com FHC sobre filosofia, música e a passagem do tempo, incluindo uma reflexão sobre a música "Tempo Rei", sucesso da carreira de Gilberto Gil.

Na legenda da publicação, o músico, de 84 anos, mandou uma mensagem de apoio e carinho ao ex-presidente, que aos 95 anos, enfrenta uma luta contra o Alzheimer:"Com todo carinho por Fernando Henrique Cardoso, e com o desejo de que a gente siga refletindo sobre o tempo e respeitando o tempo de cada um".

Nos comentários da publicação, fãs deixaram mensagens de carinho aos famosos."Como é lindo ver gente inteligente falando", escreveu um. "Dois Grandes Brasileiros! Linda homenagem, Mestre Gil!", disse outro. "Gente inteligente é legal demais, conversa em outro nível", elogiou um terceiro usuário do Instagram.

Entenda o caso

O nome do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso se tornou alvo de uma polêmica que tomou as redes sociais e foi parar na Justiça. Tudo começou quando o influenciador Wesley Oliveira publicou um vídeo dentro do apartamento do político, localizado em Higienópolis, em São Paulo.

FHC enfrenta um quadro avançado de Alzheimer e teve sua imagem e residência expostas pelo rapaz na internet. Nas imagens, Wesley mostra detalhes do apartamento e chega a posar ao lado do ex-presidente, que aparece em situação de vulnerabilidade.

O vídeo rapidamente viralizou nas redes sociais e causou revolta no público. Após a grande repercussão do assunto, a esposa do ex-presidente, Patrícia Kundrát, de 48 anos, abriu um boletim de ocorrência contra o influenciador.

No boletim de ocorrência, ela afirmou que permitiu a entrada do influenciador no apartamento, mas não autorizou que ele gravasse o ex-presidente nem divulgasse as imagens. Segundo o relato registrado pela mulher, Wesley teria aproveitado um momento de distração durante uma visita para fazer as filmagens. Ela também contestou a exposição de detalhes da residência e da condição de saúde de FHC.

Por meio das redes sociais, Wesley se defendeu e afirmou que a gravação foi autorizada por Patrícia."Não é porque uma pessoa está com Alzheimer ou com demência que ela tem que ficar escondida da sociedade. O FHC teve uma história de vida linda e ela merece ser lembrada com respeito e dignidade, e isso não significa escondê-lo", justificou.

O caso foi registrado inicialmente no 23º Distrito Policial, em Perdizes, e passou a ser investigado pelo 4º Distrito Policial, na Consolação. A apuração considera o Estatuto da Pessoa Idosa, que prevê punições para determinadas condutas de humilhação, menosprezo e divulgação de imagens depreciativas ou injuriosas contra pessoas com mais de 60 anos.

Nesta quarta-feira (11) Wesley Oliveira e o companheiro, Lessandro Gonçalves, foram indiciados pela Polícia Civil de São Paulo. A investigação continua em andamento.