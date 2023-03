Reprodução / Instagram 08.03.2023 Neusa Borges

Nesta quarta-feira (08), Neusa Borges completa 81 anos e utilizou as redes sociais para comemorar a data. A atriz publicou uma montagem no Instagram com os personagens interpretados em 50 anos de carreira, expressando orgulho pela mulher que se tornou.

“Hoje (08), sou duplamente abençoada, 1º por ser o meu aniversário e 2º por ser o dia “Internacional das Mulheres”. Essa postagem tem algumas das mulheres que pude ser na arte”, escreveu Neusa na legenda.





Neusa considerou a publicação uma representação da vida em todas as profissões que passou e exaltou o orgulho da mulher que se tornou hoje. A atriz ainda declarou que pretende continuar tocando a vida artística.

“Espero que nesse novo ciclo seja iluminado e repleto de realizações, e claro com muitos trabalhos!”, desejou a si mesma.

Residindo em Salvador, Bahia, Neusa iniciará as filmagens da segunda temporada da série "Encantados" para o Globoplay neste mês. Nos últimos anos, a atriz enfrentou problemas de saúde e financeiros, sofrendo dois AVCs, contraindo Covid e recebendo um implante de marcapasso em 2020.





