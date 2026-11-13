Reprodução/Arquivo pessoal Cleber Junior e seu Cleber

Aos 70 anos, seu Cleber prestou o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) pela primeira vez, após enfrentar um câncer. A história emocionou as redes sociais e foi compartilhada pelo filho, o jornalista Cleber Junior Rodrigues, no último domingo (8).

Ao comentar sobre o tema das provas, o jornalista falou sobre o pai e o esforço dele para ir em busca dos próprios sonhos. Na ocasião, Cleber mencionou que mais de 13 mil candidatos do Enem são idosos.

O jornalista afirmou que o pai concluiu o ensino médio em agosto deste ano, em uma escola pública, e aproveitou para desejar bons ventos a seu Cleber nessa nova etapa.





Ao iG, Cleber Junior Rodrigues explicou por que o pai decidiu voltar a estudar aos 60 anos e contou como foi o desafio de enfrentar um câncer de bexiga.

Com o ensino fundamental concluído, ele decidiu voltar à sala de aula para terminar o ensino médio. Assim, iniciou uma nova etapa em sua vida.

Emoção compartilhada

O jornalista contou que a ideia de falar sobre o pai surgiu durante a preparação de uma reportagem para a CNN Brasil. Ao levantar os dados sobre o Enem, Cleber se deparou com o número expressivo de idosos inscritos no exame. A informação o fez perceber que tinha, dentro de casa, uma história que merecia ser compartilhada com o público.

"Ao estudar as informações do material produzido pela CNN, me chamou a atenção um dado: mais de 13 mil idosos fariam o exame. Naquele momento, percebi que tinha um exemplo muito próximo, dentro da minha própria família, e que seria injusto não compartilhar essa história com a sociedade. Eu estava vivendo aquilo dentro de casa. Então, contar a trajetória do meu pai durante o ao vivo foi uma maneira de mostrar que nunca é tarde para recomeçar e, quem sabe, inspirar outras pessoas a também correrem atrás dos próprios sonhos."

Reprodução/Arquivo Jornalista Cleber Junior Rodrigues





O contratado da CNN Brasil afirmou que seu Cleber sempre desejou cursar o ensino superior, especialmente Direito. No entanto, por ser de origem humilde, precisou focar no sustento da casa para criação dos filhos.

Ele sempre teve o sonho de cursar o ensino superior, especialmente Direito. Mas, por vir de uma família simples e muito humilde, precisou priorizar o sustento da casa e a criação dos filhos. Por isso, acabou deixando esse sonho em segundo plano Cleber Junior Rodrigues









Repercussão

Após compartilhar a história do pai durante a reportagem, Cleber viralizou nas redes sociais. O relato emocionou os internautas ao mostrar a determinação de seu Cleber, que, mesmo depois de enfrentar uma doença e outras dificuldades, decidiu retomar os estudos e correr atrás dos próprios sonhos.

Não imaginava que a história teria toda essa repercussão nas redes sociais. Foi algo muito genuíno, espontâneo. Não planejei essa abordagem com muitos dias de antecedência Cleber Junior Rodrigues





O repórter contou ainda que a entrada ao vivo seria feita inicialmente pela equipe de São Paulo, mas, devido a um factual na capital paulista, a participação acabou sendo transferida para o Rio de Janeiro.

"Quando recebi a pauta, li as informações e percebi que havia uma história muito especial que valia a pena compartilhar. Mas, sinceramente, não imaginava que alcançaria tanta gente. Fiquei muito feliz com a repercussão, principalmente por saber que o relato pode inspirar outras pessoas, especialmente as mais velhas, a retomarem os estudos e acreditarem nos próprios sonhos. Afinal, não existe limite de idade para aprender, adquirir conhecimento e começar novos projetos."

Reprodução/Arquivo pessoal Cleber e seu pai

Cleber também revelou que o pai já tem planos para o futuro e até escolheu o curso que gostaria de fazer.

"A primeira opção dele é cursar Direito. Engenharia seria uma segunda possibilidade, mas o desejo principal sempre foi estudar Direito. Ele me contou que escolheu essa área porque sempre gostou do tema e, principalmente, porque não tolera injustiças. Na visão dele, o Direito é um caminho para lutar por uma sociedade mais justa."

Uma história de superação

Cleber Rodrigues também contou que a descoberta do câncer de bexiga do pai foi um susto para toda a família. A partir do diagnóstico, começou a luta contra a doença, período em que seu pai contou com o apoio da esposa, dona Margarete, mãe do jornalista.

Foi um período muito difícil para toda a família. Quando ele recebeu o diagnóstico de câncer na bexiga, foi um susto enorme. Começamos ali uma batalha muito grande, especialmente para minha mãe, dona Margarete, que esteve ao lado dele em todas as consultas e exames, acompanhando de perto cada etapa do tratamento Cleber Junior Rodrigues





O jornalista contou que o pai, que tem 1,80 metro de altura, chegou a pesar apenas 46 quilos durante o tratamento, o que deixou toda a família apreensiva.

"O tratamento foi muito pesado e, em alguns momentos, chegamos a temer que ele não resistisse. Mas nunca deixamos de acreditar na recuperação. Depois de enfrentar todo esse processo e passar pela cirurgia de remoção da bexiga, ele conseguiu vencer essa batalha. Foi uma vitória de toda a família."

Reprodução/Arquivo Cleber Junior, Dona Margareth e seu Cleber

Depois de tantos momentos difíceis e da luta contra a doença, a recuperação do pai trouxe um novo sentimento à família: o orgulho de vê-lo disposto a recomeçar. A primeira alegria veio quando Cleber soube que ele havia tomado a iniciativa de se inscrever no Instituto Federal Sul-rio-grandense, em Sapucaia do Sul, onde mora com a esposa. A emoção foi ainda maior com a notícia de sua aprovação para cursar o ensino médio integrado ao técnico em Administração.

"Fomos acompanhando de perto cada passo dessa nova fase, vendo a dedicação e a vontade que ele tinha de seguir em frente. Cada conquista dele também era nossa. Eu e toda a minha família sentimos um orgulho enorme de sua determinação e da maneira como abraçou essa oportunidade de voltar a estudar. É muito bonito ver tudo isso depois de tudo o que ele enfrentou", finalizou Cleber.