Mayk Leão passou mal no reality show A Fazenda, da TV Record. O peão desmaiou na última quinta-feira (12) e precisou ser socorrido pelos colegas de confinamento. Durante a edição ao vivo, Adriane Galisteu mandou um recado aos familiares e amigos do influenciador. "Está tudo bem", pontuou.
O ocorrido foi percebido pelos assinantes da plataforma de streaming da emissora, o RecordPlus. Antes da edição ao vivo, Mayk desmaiou e apareceu sendo carregado pelos participantes.
"Deixa eu falar uma coisinha: vocês estão vendo que o Mayk não está aí. Ele passou mal, foi medicado e está deitadinho no quarto. Quero deixar a família dele tranquila, os amigos tranquilos. Está tudo bem, mas ele teve uma crise de ansiedade", disse Galisteu.
O que ocorreu com o peão?
Enquanto Daniel Erthal conversava com Serginho na cozinha do programa, quando Murilo entrou carregando o criador de conteúdo nos braços. O peão levou Mayk para o quarto e, pouco tempo depois, as câmeras cortaram para a casinha da árvore.
Logo depois, os peões foram avisados de que deveriam se arrumar para a edição ao vivo. Então, Ariela questionou: "Ao vivo? Com o Mayk?... Ai, acho que não pode falar", disse.
Quem é Mayk Leão?
Mayk publica vídeos sobre seu dia a dia no campo. Ele costuma mostrar a rotina na fazenda onde vive, além dos cuidados com os 280 animais resgatados que mantém em sua propriedade.
Ficou nacionalmente conhecido em maio de 2026, após publicar vídeos sobre supostas luzes misteriosas e um OVNI próximo de sua propriedade.
Sobre A Fazenda
A Fazenda é um reality show brasileiro produzido pela Teleimage e exibido pela Record desde 2009. Desde 2021, o programa é apresentado por Adriane Galisteu. Anteriormente, a atração já foi comandada por Brito Júnior, Roberto Justus e Marcos Mion. A direção-geral é de Rodrigo Carelli.
Semanalmente, os peões enfrentam a chamada "roça", em que três participantes disputam a permanência no jogo. Diferentemente do Big Brother Brasil, em A Fazenda, o público vota para que o participante permaneça; aquele que recebe menos votos é eliminado.