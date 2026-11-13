Reprodução/Record Mayk Leão em A Fazenda

Mayk Leão passou mal no reality show A Fazenda, da TV Record. O peão desmaiou na última quinta-feira (12) e precisou ser socorrido pelos colegas de confinamento. Durante a edição ao vivo, Adriane Galisteu mandou um recado aos familiares e amigos do influenciador. "Está tudo bem", pontuou.

O ocorrido foi percebido pelos assinantes da plataforma de streaming da emissora, o RecordPlus. Antes da edição ao vivo, Mayk desmaiou e apareceu sendo carregado pelos participantes.

"Deixa eu falar uma coisinha: vocês estão vendo que o Mayk não está aí. Ele passou mal, foi medicado e está deitadinho no quarto. Quero deixar a família dele tranquila, os amigos tranquilos. Está tudo bem, mas ele teve uma crise de ansiedade", disse Galisteu.

O que ocorreu com o peão?

Enquanto Daniel Erthal conversava com Serginho na cozinha do programa, quando Murilo entrou carregando o criador de conteúdo nos braços. O peão levou Mayk para o quarto e, pouco tempo depois, as câmeras cortaram para a casinha da árvore.





Logo depois, os peões foram avisados de que deveriam se arrumar para a edição ao vivo. Então, Ariela questionou: "Ao vivo? Com o Mayk?... Ai, acho que não pode falar", disse.

Quem é Mayk Leão?

Mayk publica vídeos sobre seu dia a dia no campo. Ele costuma mostrar a rotina na fazenda onde vive, além dos cuidados com os 280 animais resgatados que mantém em sua propriedade.

Reprodução/Record Mayk Leão em A Fazenda

Ficou nacionalmente conhecido em maio de 2026, após publicar vídeos sobre supostas luzes misteriosas e um OVNI próximo de sua propriedade.

Sobre A Fazenda

A Fazenda é um reality show brasileiro produzido pela Teleimage e exibido pela Record desde 2009. Desde 2021, o programa é apresentado por Adriane Galisteu. Anteriormente, a atração já foi comandada por Brito Júnior, Roberto Justus e Marcos Mion. A direção-geral é de Rodrigo Carelli.

Semanalmente, os peões enfrentam a chamada "roça", em que três participantes disputam a permanência no jogo. Diferentemente do Big Brother Brasil, em A Fazenda, o público vota para que o participante permaneça; aquele que recebe menos votos é eliminado.