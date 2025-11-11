Reprodução/TV Globo Neusa Borges reclama de falta de trabalho na TV

A atriz Neusa Borges participou do Encontro com Patrícia Poeta desta terça-feira (11) e aproveitou o momento para fazer uma reclamação ao vivo. A artista, de 84 anos, afirmou estar bastante chateada com a falta de oportunidades de trabalho.

"Me aposentaram, não me chamam mais para nada”, disse Neusa. Ela começou falando sobre a homenagem que recebeu na Calçada da Fama da TV Globo. “Tenho 69 anos de carreira. Tinha que acontecer alguma coisa de bom na minha vida", comentou a atriz.

Logo depois, o Encontro exibiu uma retrospectiva da trajetória profissional de Neusa. A artista, então, afirmou que a profissão foi a parte mais desafiadora de sua vida.





"Eu tô com 84 anos, mas como eu gostaria de estar trabalhando! Agora já me aposentaram. Depois de Salve Jorge, me aposentaram. Não me chamam para mais nada. Mas, como eu sou uma nega tinhosa, eu falo: 'não vou parar'", revelou.

Borges reiterou que vem se dedicando ao cinema:

"Estou com seis filmes entrando em cartaz, inclusive como protagonista na Itália. O Brasil não reconhece. Lá está bombando, na Itália. Aqui, eu tive duas notinhas. Uma preta protagonista num filme italiano", disparou.

"Mas, infelizmente, a gente chega a uma certa idade e as pessoas pensam que morreu pra tudo. Juro que eu não tenho paciência para isso. Eu tenho uma família para sustentar. Se eu não trabalhar, quem vai pagar minhas contas? Eu tenho que trabalhar", continuou.

Por fim, ela desabafou sobre o fato de não ser mais convidada para fazer novelas.

"Eu comecei a trabalhar como figurante, figuração. E ganhei prêmio. Até hoje eu ainda sou assim, estou chateada porque não me chamam [para trabalhar]", concluiu.