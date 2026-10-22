Reprodução/Instagram/@sol.blancos Lua e Sol Blanco

Após descobrir um câncer no intestino, Lua Blanco manteve-se firme até os últimos dias de vida. A atriz morreu no último domingo (18), aos 39 anos. Sua irmã, Sol Blanco, contou que ela passou seus últimos dias com bom humor e alegria.

Em uma homenagem publicada nas redes sociais na última terça-feira (20), Sol destacou que a artista, conhecida por interpretar Roberta na versão brasileira da novela Rebelde, exibida pela Record, enfrentou a doença com serenidade e passou por uma espécie de transformação após receber o diagnóstico.

"Ela ainda fazia piadas e caretas. Ela estava completamente em paz e não teve medo de morrer", disse.

Na publicação, a irmã também falou sobre a confiança demonstrada pela atriz ao descobrir o câncer. Segundo Sol, Lua encontrou uma maneira de encarar a vida durante o tratamento, mantendo a esperança mesmo diante das dificuldades.

"Quando a Lua deu a notícia do câncer dela, ela tinha certeza de que ia ficar bem. E ela não estava errada. Ela ficou melhor do que nunca, sem o peso do corpo doente, sem o peso da mente que ela lutava contra a vida inteira e podendo cuidar de todos nós ao mesmo tempo, do jeito que ela sempre quis. A Lua cumpriu a missão dela aqui na Terra. A Lua se foi com a vida dela completamente transformada", disse.

Sol também afirmou que a artista passou a demonstrar mais gratidão e paciência diante dos dilemas do dia a dia. Segundo ela, a mudança foi perceptível, mesmo nas situações mais difíceis.

"A mesma pessoa que se estressava se a carne dela viesse bem passada estava no momento mais desconfortável da vida dela com um sorriso no rosto, sendo a pessoa mais gentil que eu já vi", declarou.

Trajetória de Lua Blanco



Lua ganhou projeção nacional em 2011, quando começou a interpretar Roberta Messi na versão brasileira de Rebelde, exibida pela Record. A personagem era uma das protagonistas da trama adolescente e se destacava pela personalidade forte, pelo estilo marcante e pela ligação com a música.

A novela conquistou uma legião de fãs e também deu origem ao grupo musical Rebeldes, formado pelos seis protagonistas: Lua Blanco, Arthur Aguiar, Sophia Abrahão, Chay Suede, Mel Fronckowiak e Micael Borges.

Depois do sucesso na Record, Lua Blanco integrou o elenco de Pecado Mortal, em 2013, e participou de A Força do Querer, em 2017. No cinema, esteve no filme Socorro, Virei uma Garota!, lançado em 2019.



