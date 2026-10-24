Reprodução/Instagram Cris Baldissera

Segunda colocada no concurso sai em defesa de todas as candidatas e questiona acusações; Cris ainda mostra vídeo de coroação como prova

A polêmica envolvendo uma suposta sabotagem nos bastidores do Miss Bumbum Brasil 2026 ganhou um novo capítulo. Vice-campeã do concurso, a gaúcha Cris Baldissera decidiu se manifestar após a vencedora, Mel Breia, afirmar que encontrou pó de vidro dentro da sandália usada no desfile final.

Mel relatou ter sentido incômodo durante o desfile e encontrou sangue na meia depois da coroação. A campeã suspeita que o pó de vidro tenha sido colocado propositalmente no calçado por outras participantes, embora não tenha identificado uma responsável.

Instagram Miss Bumbum 2026





Cris, que representou o Rio Grande do Sul e ficou com o segundo lugar, contesta a suspeita de sabotagem e afirma que o clima entre as candidatas foi de união e companheirismo. A modelo também recebeu um vídeo do momento do resultado. As imagens mostram o contrário.

"Como alguém pensaria em sabotar uma candidata sem saber que ela estaria entre as favoritas? Durante todo o evento, o que vi foi respeito, ajuda e companheirismo. Não acho justo que todas fiquem sob suspeita por algo que ninguém comprovou", questiona. “O vídeo é a prova que ela não tinha incômodo, que estava tudo bem, até porque ela usou uma sandália aberta”.





A vice-campeã também critica a rivalidade entre mulheres ganhar mais destaque do que a própria competição. "Sou contra uma falsa acusação só para ter cinco minutos de fama. Todas se dedicaram muito para chegar à final e merecem respeito. Uma acusação tão séria pode prejudicar a imagem de todas nós que não fizemos absolutamente nada de errado", afirma.

Apesar das críticas, Cris garante que não pretende contestar o resultado do concurso e parabeniza Mel pela conquista."Tenho muito orgulho de ter representado o Rio Grande do Sul. Fiz minha parte com honestidade, respeitei minhas colegas e saí de cabeça erguida. Parabenizo a campeã, mas acredito que jogo limpo e respeito precisam estar acima de tudo".