Reprodução/SBT Ratinho em sua atração

Carlos Massa, conhecido como Ratinho, revelou na última sexta-feira (23) que tem o objetivo de se aposentar, mas afirmou que isso só deverá ocorrer daqui a dez anos. O apresentador do SBT destacou que está muito bem fisicamente e que continua trabalhando na televisão e em suas empresas.

A revelação aconteceu durante uma entrevista a Leo Dias, na qual foi questionado sobre por quantos anos pretende permanecer na emissora de Anhanguera. Na ocasião, ele afirmou que segue firme e forte à frente do Programa do Ratinho.

“Eu acho que mais cerca de dez, trabalhando, se eu penso que dá. Eu acho que estou firme para mais dez anos”, declarou o comunicador. Durante o bate-papo, Ratinho ouviu que chegaria aos 80 anos e comentou a possibilidade de continuar trabalhando até essa idade.

“80 tá bom, já deu. Já vai encher o saco suficiente. Mas o café no bule vai estar sempre cheio, né? Sempre cheio, sempre, sempre”, disse o apresentador, em tom descontraído.

Negócios de Ratinho

Ratinho é conhecido por empreender em diversos setores, entre eles, emissoras de TV e rádios, criação de gado e produção agropecuária, além dos hotéis. Estima-se que o patrimônio do apresentador atinja quase R$ 1 bilhão.

Na ocasião, ao ser perguntado por Leda Nagle sobre qual de seus negócios lhe dava mais dinheiro, o comunicador foi enfático e surpreendeu os apresentadores.

"Vamos falar dos meus negócios. Proporcionalmente, o que mais me dá retorno é hotel. Hotel dá muito dinheiro. Eu tenho hotel em aeroporto, e isso rende bastante. Você sabia que, aqui em São Paulo, se eu montar 20 hotéis, ainda cabe espaço pra mais 20", disse o apresentador.

O contratado do SBT fala sobre a capital paulista e afirma que há grandes investimentos acontecendo a todo momento, inclusive com chances de obter altos lucros.

"Fiz uma pesquisa esses dias. São Paulo está crescendo tanto, a quantidade de serviços, cursos, feiras, que, se você quiser vir pra uma feira e não reservar com um mês de antecedência, não encontra hotel. Mesmo com esse negócio de alugar apartamento por temporada, ainda assim tudo lota", continuou.

Por fim, Ratinho contou em entrevista ao canal de Leda Nagle que até chegou a pedir ao Grupo Silvio Santos, no Centro de Televisão da Anhanguera, do SBT, para construir hotéis na região:

"Por isso, até pedi pro pessoal do SBT: o Grupo Silvio Santos tem uma área muito boa ali na Anhanguera. Pedi pra eles me cederem o terreno pra construir um baita hotel lá, porque hotel é um excelente negócio", finalizou.



