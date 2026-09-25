Fagner Vilela - iG Luana Piovani

Nascida em 29 de agosto de 1976, na cidade de São Paulo, Luana Piovani é uma atriz, modelo e apresentadora brasileira. Aos 50 anos, ela possui uma carreira marcada por novelas, prêmios no cinema e polêmicas que envolvem maternidade e relacionamentos, além de um forte ativismo nas redes sociais.

A atriz começou a trabalhar como modelo aos 14 anos, incentivada por sua mãe, Francis Piovani, e seu pai de criação, Valter Francis. Luana foi abandonada pelo pai biológico aos dois anos, e sua relação com o novo marido de sua mãe se tornou uma referência paterna na vida da atriz.

Carreira e prêmios

Após desfilar em passarelas nacionais e internacionais, seu primeiro trabalho na televisão foi na minissérie ‘Sex Appeal’ (1993), como a modelo Angel, aos 17 anos. Após protagonizar a produção da TV Globo, foi escalada para participar das novelas ‘Quatro por Quatro’ (1994), na qual interpretou a médica Duda, par romântico de Ralado (Marcelo Faria), e ‘Vira-Lata’ (1996). A loira porém, desistiu da última durante o desenvolvimento da trama devido à sua estreia no teatro com a peça ‘Nó de Gravata’ e acabou sendo substituída pela atriz Thalma de Freitas.

Reprodução/Instagram Luana Piovani reclama de pedidos para ela comentar o "BBB"

Após fazer participações especiais em seriados como ‘Você Decide’ e ‘Comédia da Vida Privada’, em 1997, ela fez parte do elenco da terceira temporada de ‘Malhação’. Com um grande público adolescente, a atriz interpretou Patrícia, protagonista dessa fase do seriado. Conciliando o trabalho na televisão com os palcos, ela ainda participou da novela ‘Suave Veneno’(1999), escrita por Aguinaldo Silva, e da minissérie ‘O Quinto dos Infernos’(2002).

A loira compôs ainda o elenco de ‘O Homem que Copiava’, longa-metragem que se tornou um clássico do cinema brasileiro, e conquistou o Prêmio Grande Otelo de Melhor Atriz Coadjuvante por sua atuação como Marinês. Entre 2005 e 2006, ela integrou o programa ‘Saia Justa’, da GNT, ao lado da atriz Betty Lago, da filósofa e política Márcia Tiburi e da jornalista Mônica Waldvogel.

Dando uma pausa nas novelas, a atriz se dedicou ao teatro, participando de diversas produções, como ‘O Pequeno Príncipe’, e ao cinema, protagonizando ‘O Casamento de Romeu e Julieta’ (2005) e interpretando Elke Maravilha em ‘Zuzu Angel’, de Sérgio Rezende. Ainda nas telonas, Luana protagonizou o filme ‘A Mulher Invisível’, ao lado de Selton Mello, e fez uma pequena participação em ‘Ó Paí, Ó’. Ela ficou afastada das telenovelas por 13 anos, até que, em 2012, aceitou retornar em ‘Guerra dos Sexos’, remake do clássico de 1983. Após a finalização da novela, continuou fazendo pequenas aparições em séries, além de compor o elenco da décima edição do ‘Dança dos Famosos’, mas teve que se retirar da competição após lesionar o joelho.

Em 2019, ela deslocou sua carreira para Portugal, estreando como apresentadora do reality ‘Like Me’, do canal TVI. Na televisão portuguesa, ela se expandiu para novelas e séries, também competindo no programa ‘A Máscara’, versão do ‘The Masked Singer’. Recentemente, marcou seu retorno aos palcos brasileiros com a peça ‘Cantos da Lua’.

Relacionamentos e maternida

Por ter iniciado muito nova na vida pública, a interprete teve seus relacionamentos pessoais muito expostos pela mídia. Entre 1997 e 2000, namorou o ator Rodrigo Santoro, mas a relação acabou após a exposição de uma traição da atriz no Carnaval de Salvador com o empresário Christiano Rangel. Anos após o término, Luana revelou se arrepender da traição nas redes sociais.

Reprodução Luana Piovani e Rodrigo Santoro

Já em 2008, Luana denunciou o ator Dado Dolabella por agressão, após uma briga em uma boate. As imagens obtidas pela polícia confirmaram a agressão, e o ator foi enquadrado na Lei Maria da Penha. Ele ficou detido por apenas 24 horas e recebeu uma ordem de restrição. Três anos depois, a atriz começou a namorar o surfista Pedro Scooby, seu relacionamento mais duradouro e que gerou seus três filhos: Dom e os gêmeos Bem e Liz.

Reprodução/f5 Pedro Scooby e Luana Piovani

Em 2019, o relacionamento terminou, e ela se mudou com os filhos para Portugal. Porém, frequentemente, Luana aparece nas redes sociais para reclamar do pai de seus filhos em relação à pensão e à guarda compartilhada.

A modelo ainda namorou o jogador de basquete Ofek Malka e o fotógrafo Lucas Bittencourt, mas segue solteira após o último término, em 2024.

Presença e polêmicas nas redes sociais

Apesar de não estar tão presente em produções audiovisuais nacionais, Luana Piovani continua presente na mídia brasileira por meio de suas redes sociais. A atriz é conhecida por expor suas opiniões de forma clara e direta, o que a faz acumular diversas tretas na internet. Desde relatos sobre o dia a dia com seus filhos e problemas com o ex-marido até comentários direcionados a outras celebridades, Luana se movimenta em uma direção oposta à de figuras públicas que têm medo de serem canceladas por seus posicionamentos.

Após as polêmicas envolvendo a influenciadora Virginia com as BETs, Luana mencionou o caso em seu Instagram: "Virginia, a maldição vai colar em você, resvalará nos seus filhos, dinheiro de sangue, endemoniado".

O comentário gerou uma série de respostas em apoio à dona da WePink, incluindo Zé Felipe e Dado Dolabella. Da mesma maneira, Luana se posicionou contra Neymar pelo suposto apoio do jogador à PEC de Privatização das Praias e chegou a comemorar a aposentadoria dele após uma derrota da Seleção Brasileira na última Copa do Mundo.

Reprodução/Instagram Luana Piovani e Virginia Fonseca

Em agosto de 2026, Luana foi flagrada discutindo com uma vizinha. O caso chegou à televisão portuguesa, e a atriz chegou a receber diversos ataques xenofóbicos por ser brasileira. A atriz também voltou a ser comentada após criticar a cantora sertaneja Ana Castela por uma foto com o deputado Nikolas Ferreira: "Ainda bem que minha filha não foi ao show dessa zinha", declarou em seu Instagram.

Em meio a uma carreira consolidada na atuação , Luana continua sendo uma das atrizes mais influentes nas redes sociais, construindo uma reputação que vai muito além de sua presença nos palcos, no cinema e na televisão.