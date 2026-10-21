Influenciador Felca
Reprodução/Youtuber
Influenciador Felca


O influenciador  Felca, de 28 anos, está com o título de eleitor cancelado desde 2025 e, por isso, não poderá votar nas eleições gerais de 2026. A situação foi identificada pelo  iG no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), após a informação ser divulgada por um usuário na rede social X.

O cancelamento ocorreu porque Felca deixou de votar nas últimas três eleições. Para participar do pleito deste ano, o influenciador, contratado da Globo, deveria ter regularizado sua situação eleitoral até 6 de maio, prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral.

Complicações de quem tem o título cancelado

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), o título de eleitor pode ser cancelado quando o eleitor deixa de votar em três eleições consecutivas, sem justificar as ausências ou quitar as multas correspondentes. A Justiça Eleitoral considera cada turno como uma eleição. Assim, quem deixa de votar nos dois turnos de uma mesma disputa acumula duas ausências.

Título do Felca checado pela reportagem do iG
Reprodução/TSE
Título do Felca checado pela reportagem do iG

As consequências são a impossibilidade de participar de concurso público, obter passaporte e receber benefícios sociais.


Vídeo sobre fobia social

Após ganhar repercussão nacional com um vídeo sobre a “adultização” infantil,  Felca voltou ao YouTube nesta terça-feira (20) para compartilhar um relato pessoal sobre bullying, fobia social e i deias suicidas. Este é o primeiro vídeo publicado pelo influenciador desde a gravação que impulsionou o debate sobre a proteção de crianças e adolescentes na internet.

Felca
Reprodução/Youtube
Felca

No novo post, Felca abandonou o lado investigativo que o tornou conhecido por milhões de brasileiros em 2025 para contar sua própria história. Na gravação, ele relata episódios de bullying sofridos na infância e na adolescência e fala sobre um diagnóstico de fobia social. Também conta sobre os desafios e o medo de interações sociais, além de ideias suicidas.

De acordo com o influenciador, os traumas começaram na escola. Ele afirma ter sofrido agressões físicas entre os 12 e os 18 anos. Entre os acontecimentos estão espancamentos por colegas no banheiro da escola, humilhações públicas, exclusão social e situações que contribuíram para a fobia social que carrega até hoje.

Relembre a repercussão de Felca

Influenciador Felca
Reprodução/YouTube/Felca
Influenciador Felca


Felca, nome artístico de Felipe Bressanim, ganhou projeção nacional após publicar um vídeo sobre adultização infantil e a exposição de menores nas redes sociais. Com milhões de visualizações, o conteúdo ampliou o debate sobre a proteção de crianças e adolescentes e levou o tema a diferentes esferas, incluindo o Congresso Nacional.

A repercussão do vídeo também impulsionou o debate sobre a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. A discussão contribuiu para a aprovação da Lei nº 15.211, conhecida como "Lei Felca" ou Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, que estabelece regras para proteger menores no ambiente online.

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