Reprodução/Youtuber Influenciador Felca





O influenciador Felca, de 28 anos, está com o título de eleitor cancelado desde 2025 e, por isso, não poderá votar nas eleições gerais de 2026. A situação foi identificada pelo iG no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), após a informação ser divulgada por um usuário na rede social X.

O cancelamento ocorreu porque Felca deixou de votar nas últimas três eleições. Para participar do pleito deste ano, o influenciador, contratado da Globo, deveria ter regularizado sua situação eleitoral até 6 de maio, prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral.

Complicações de quem tem o título cancelado

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), o título de eleitor pode ser cancelado quando o eleitor deixa de votar em três eleições consecutivas, sem justificar as ausências ou quitar as multas correspondentes. A Justiça Eleitoral considera cada turno como uma eleição. Assim, quem deixa de votar nos dois turnos de uma mesma disputa acumula duas ausências.

Reprodução/TSE Título do Felca checado pela reportagem do iG

As consequências são a impossibilidade de participar de concurso público, obter passaporte e receber benefícios sociais.





Vídeo sobre fobia social

Após ganhar repercussão nacional com um vídeo sobre a “adultização” infantil, Felca voltou ao YouTube nesta terça-feira (20) para compartilhar um relato pessoal sobre bullying, fobia social e i deias suicidas. Este é o primeiro vídeo publicado pelo influenciador desde a gravação que impulsionou o debate sobre a proteção de crianças e adolescentes na internet.

Reprodução/Youtube Felca

No novo post, Felca abandonou o lado investigativo que o tornou conhecido por milhões de brasileiros em 2025 para contar sua própria história. Na gravação, ele relata episódios de bullying sofridos na infância e na adolescência e fala sobre um diagnóstico de fobia social. Também conta sobre os desafios e o medo de interações sociais, além de ideias suicidas.

De acordo com o influenciador, os traumas começaram na escola. Ele afirma ter sofrido agressões físicas entre os 12 e os 18 anos. Entre os acontecimentos estão espancamentos por colegas no banheiro da escola, humilhações públicas, exclusão social e situações que contribuíram para a fobia social que carrega até hoje.

Relembre a repercussão de Felca



Reprodução/YouTube/Felca Influenciador Felca





Felca, nome artístico de Felipe Bressanim, ganhou projeção nacional após publicar um vídeo sobre adultização infantil e a exposição de menores nas redes sociais. Com milhões de visualizações, o conteúdo ampliou o debate sobre a proteção de crianças e adolescentes e levou o tema a diferentes esferas, incluindo o Congresso Nacional.

A repercussão do vídeo também impulsionou o debate sobre a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. A discussão contribuiu para a aprovação da Lei nº 15.211, conhecida como "Lei Felca" ou Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, que estabelece regras para proteger menores no ambiente online.