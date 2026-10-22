Reprodução Instagram Chay Suede vira garoto-propaganda da mãe e triplica vendas de pães de mel

A repercussão dos pães de mel de Hérica Godoy, mãe do ator Chay Suede, ganhou força após o artista passar a distribuir os doces para colegas de elenco nos bastidores da novela "Quem Ama Cuida", da TV Globo. A divulgação espontânea, que também apareceu em vídeos compartilhados nas redes sociais, impulsionou o negócio da empresária e fez as vendas triplicarem.

Em entrevista ao programa "Pequenas Empresas, Grandes Negócios", exibido no sábado (17), Hérica contou que a iniciativa do filho despertou a curiosidade de fãs e consumidores. “Muitas pessoas que seguem a Agatha Moreira, o Chay, todos os atores… também começaram a pedir. Foi uma loucura, mas uma loucura muito boa”, relatou.

Vendas triplicaram após divulgação

Com a procura em alta, a empresária precisou ampliar a produção para atender aos pedidos. Atualmente, o negócio fabrica mais de mil pães de mel por semana, volume que reflete o impacto da exposição da marca nas redes sociais e entre os artistas da novela.

Hérica investiu cerca de R$ 400 mil para criar a marca especializada nos doces, há dez anos. Desde então, o empreendimento familiar foi conquistando espaço, mas a repercussão recente trouxe um novo ritmo à operação. Hoje, o faturamento mensal da empresa gira em torno de R$ 50 mil.

Além do aumento das encomendas, a visibilidade também abriu novas possibilidades para o negócio. Segundo Hérica, ela já recebeu contatos de pessoas interessadas em abrir franquias da marca, sinal de que a repercussão ultrapassou o público que acompanha os bastidores da produção televisiva.







