Instagram Rebeca Andrade



A ginasta Rebeca Andrade movimentou as redes sociais na última quinta-feira (3) ao compartilhar fotos de sua rotina. Entre treinos, momentos de lazer e registros na piscina, a atleta também publicou uma foto em clima de romance ao lado da empresária Gisele Paulino.

Em um carrossel no Instagram, a medalhista olímpica mostrou parte da preparação para o Mundial de Ginástica Artística, que será realizado entre os dias 17 e 25 de outubro, em Roterdã, nos Países Baixos. Rebeca apareceu treinando no solo, na trave de equilíbrio e nas barras assimétricas.





Além dos registros dos treinos, a ginasta também compartilhou fotos de biquíni na praia e na piscina de casa. Nas imagens, ela exibiu a boa forma durante os momentos de descanso.

Mas foi a foto ao lado de Gisele Paulino que mais chamou a atenção dos seguidores. As duas aparecem abraçadas, sentadas em um banco de madeira próximo a um rio, em um registro que chamou atenção pelo clima de romance.

A publicação, feita sem legenda, foi acompanhada apenas pela música “Ponto Alto”, de Budah, que fala sobre a sensação de conquistar aquilo que se sonhou.

“É que eu gosto dessa sensação

De ter o que eu sonhei pra mim, ei

Tô mirando nessa direção

Vou ter o que eu pedi pra mim, ei”

Nos comentários, muitos seguidores elogiaram a forma da atleta e também brincaram com a empresária.

“Amiga, o shape está super

em dia para esse mundial”, afirmou uma seguidora.

“Gisele é muitooooo sortuda!”, escreveu outra.





Outros fãs destacaram a importância de Rebeca tornar público o relacionamento com outra mulher e falaram sobre representatividade.

“Você não tem noção do quão importante é o seu enfrentamento com relação ao namoro. Diariamente tentam silenciar e nem todas possuem força e poder para bater de frente. Que não falte amor para vocês duas. Sobre a competição, nem preciso falar, você é a melhor do mundo”, escreveu uma seguidora.

Assessoria da atleta chegou a negar romance

Em junho, a ginasta compartilhou uma imagem ao lado de Gisele, na qual escreveu uma homenagem à profissional.“Obrigada por me apoiar e estar aqui nesse momento importante da minha vida! Te amo!”, escreveu a famosa.

A imagem rapidamente repercutiu entre os fãs, e boa parte dos seguidores passou a especular um possível romance envolvendo a atleta e a empresária.

No entanto, após a repercussão, a assessoria de imprensa da brasileira se manifestou. A equipe da ginasta negou qualquer tipo de envolvimento amoroso.

“É uma amiga que esteve hoje na Arena. Rebeca fez hoje uma série de postagens nos Stories agradecendo a pessoas importantes do dia a dia, tanto profissional quanto pessoal. Nas postagens estão amigas, profissional da equipe pessoal e profissionais da CBG/Flamengo”, afirmou a assessoria na ocasião.