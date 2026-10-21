Reprodução/EPTV As buscas pelo cantor Rick continuam

Um mês após a queda do helicóptero que matou o cantor Rick (1966-2026), da dupla sertaneja com Renner, e outras quatro pessoas, a investigação sobre as causas do acidente segue em andamento. A aeronave caiu em 21 de setembro, em Urubici, na Serra catarinense.

Além de Rick, morreram o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

Os corpos das vítimas e os destroços do helicóptero foram localizados no dia seguinte. Até o momento, não há uma conclusão oficial sobre as causas da queda.

Montagem/iG Cantor Rick Sollo, empresário Bruno Avelar, videomaker Paulo Soares, o copiloto Leopoldo Barros Teixeira e o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo

A investigação

Entre as principais frentes de apuração estão os celulares encontrados na região do acidente. Em resposta ao iG, a Polícia Civil de Santa Catarina informou que solicitou, em 15 de outubro, autorização judicial para acessar os dados de um aparelho encontrado no dia do acidente. A corporação aguarda a decisão da Justiça para realizar a perícia no dispositivo.

Em nota enviada à reportagem, a instituição acrescentou que recebeu do CENIPA informações sobre a localização de outros dois celulares danificados, durante a retirada dos destroços do helicóptero.

Os aparelhos estão sendo encaminhados à Polícia Científica. Após o recebimento, serão adotadas as medidas legais necessárias para formalizar os pedidos judiciais e realizar os exames.

A análise dos dispositivos poderá contribuir para o esclarecimento das circunstâncias do acidente. No entanto, até o momento, não foram divulgados resultados que permitam afirmar o que os aparelhos podem revelar sobre os momentos anteriores à queda.

A Polícia Civil também ressaltou que sua investigação tem caráter complementar à apuração técnica conduzida pelo CENIPA, cuja conclusão ainda é aguardada.

Reprodução Helicóptero com cantor Rick

Caixa-preta foi recuperada pelo CENIPA

Além da investigação policial, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) conduz uma apuração técnica para identificar os possíveis fatores que contribuíram para a queda.

Uma das etapas importantes foi a recuperação do gravador de voz da cabine do helicóptero, conhecido como caixa-preta. O equipamento, tecnicamente chamado de Cockpit Voice Recorder (CVR), registra sons e comunicações na cabine de comando.

Em 23 de setembro, o CENIPA recuperou o dispositivo e informou que os dados seriam encaminhados ao Laboratório de Leitura e Análise de Dados de Gravadores de Voo (LABDATA), em Brasília, para os procedimentos de preparação, extração e degravação.

Na ocasião, o órgão anunciou a conclusão da primeira etapa da apuração, que envolveu a coleta de evidências e de partes da aeronave consideradas relevantes para a investigação.

A fase seguinte compreenderá a análise de dados relacionados ao voo, ao ambiente operacional e aos fatores humanos, além de exames de componentes, equipamentos e sistemas da aeronave.

Reprodução/notebook.google Cronologia do acidente de helicóptero de Rick

Recentemente, a Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do CENIPA, informou que a investigação continua e que o relatório final será publicado no site do órgão quando estiver concluído. A previsão depende da complexidade da ocorrência e da identificação dos possíveis fatores contribuintes.

Destroços do helicóptero ainda estão no local

Mesmo após um mês do acidente, os destroços do helicóptero ainda não foram completamente retirados da área da queda.

A empresa responsável pela aeronave, JTA Empreendimentos, informou que a remoção depende da liberação das licenças necessárias. Até então, não há previsão para a conclusão do serviço.

Os dois motores Rolls-Royce foram retirados do local no início de outubro. O helicóptero envolvido no acidente era um Bell 430, de prefixo PP-MGR.

Conforme as normas aplicáveis à investigação de ocorrências aeronáuticas, a retirada dos destroços, o recolhimento dos bens transportados e a limpeza da área são responsabilidades do proprietário ou operador da aeronave.

Reprodução/Instagram/@ricksollo1 Esposa de Rick Sollo, Geralda Helena

O que se sabe sobre a queda do helicóptero

A aeronave foi localizada no dia seguinte, em uma área de difícil acesso em Urubici. As buscas foram dificultadas pelo terreno, pela mata fechada e pelas condições de visibilidade.

Além de Rick, morreram no acidente o empresário e influenciador Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

A Polícia Civil abriu uma investigação para apurar eventual responsabilidade criminal pela queda. O inquérito busca verificar se ações humanas — por negligência, imperícia, imprudência ou intenção — podem ter contribuído para o acidente.

Paralelamente, o CENIPA conduz a investigação aeronáutica, cujo objetivo é identificar os fatores que contribuíram para a ocorrência e produzir informações que ajudem a prevenir acidentes semelhantes.



