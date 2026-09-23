Reprodução Local onde helicóptero do cantor Rick foi encontrado

A caixa-preta do helicóptero que caiu e matou o cantor Rick, da dupla Rick & Renner, e outras quatro pessoas foi encontrada. A informação foi confirmada pela Força Aérea Brasileira (FAB) nesta quarta-feira (23).

O equipamento será enviado ao Laboratório de Leitura e Análise de Dados de Gravadores de Voo, em Brasília. Investigadores devem iniciar nos próximos dias os trabalhos de preparação, extração e degravação dos registros, que podem ajudar a esclarecer as causas do acidente.

O equipamento localizado é um Cockpit Voice Recorder (CVR), gravador responsável por registrar as comunicações e outros sons dentro da cabine de comando.

Helicóptero caiu na Serra Catarinense

O helicóptero desapareceu na tarde de segunda-feira (21), durante um voo entre Porto Belo e São Joaquim, em Santa Catarina. Os destroços foram encontrados no dia seguinte em uma área de mata de difícil acesso em Urubici, também em Santa Catarina. Ninguém sobreviveu.

Além de Rick, morreram o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araúj o e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) encerrou às 15h30 desta quarta-feira a chamada Ação Inicial no local da queda. A etapa terminou após a coleta das evidências e das partes da aeronave consideradas necessárias para a investigação.

Os demais destroços foram liberados à autoridade policial, que deverá preservar a área. Depois da liberação pelo CENIPA e pela polícia, a retirada dos destroços, dos bens transportados e a higienização do local ficarão sob responsabilidade do operador do helicóptero.

Com o fim dos trabalhos no local, a investigação passa agora para a análise de dados. O CENIPA vai examinar informações relacionadas ao voo, ao ambiente operacional, aos fatores humanos e a componentes e sistemas da aeronave.

Não há prazo definido para o encerramento da investigação. Segundo o CENIPA, a conclusão ocorrerá no menor prazo possível, de acordo com a complexidade dos trabalhos.