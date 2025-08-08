Reprodução/Instagram Hytalo Santos foi acusado de exploração de menores pelo youtuber Felca.

A conta do Instagram do influenciador paraibano Hytalo Santos saiu do ar nesta sexta-feira (8), após o influenciador Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, divulgar acusações contra ele em um vídeo publicado no YouTube.

O vídeo, publicado na quarta-feira (6), apresenta o que Felca diz serem provas de que Hytalo explora sexualmente Kamyla Santos, adolescente de 17 anos, que mora e produz conteúdo com o influenciador.

Segundo o youtuber, a suposta exploração teria como motivação a monetização de conteúdos nas redes sociais. "Uma das paradas mais cabulosas que envolvem crianças em conteúdos nefastos é o caso do Hytalo Santos com a Kamylinha. Olha que ideia super interessante o Hytalo teve: que tal pegar um monte de criança e adolescente no auge da puberdade e botar todo mundo numa espécie de reality show com bagunça e p....., jogar para o Brasil inteiro ver e tirar uma grana? Mas que nível de insanidade uma pessoa tem que ter para fazer isso?"

Na denúncia, Felca ainda afirmou que o conteúdo produzido Hytalo é um chamariz pessoas mal-intencionadas. "A problemática disso é que, dentro do público do Hytalo Santos, existem adolescentes, mães de filhos que assistem, mas existem também homens adultos. E eles não assistem pelas dinâmicas divertidas da casa" .

O vídeo já conta com mais de 3 milhões de vizualizações.

O influenciador é investigado por exploração infantil desde 2024 pelo Ministério Público da Paraíba, como revelou o portal ClickPB.

O Portal iG entrou em contato com o Ministério Público da Paraíba, a equipe de Hytalo Santos e o Instagram, porém, até o momento da publicação da reportagem, ainda não obteve resposta.



