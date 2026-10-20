Reprodução/Internet Globo prepara campanha para recuperar o público da novela Por Você

A Globo prepara uma campanha de relançamento de Por Você, novela das sete que registra audiência abaixo do potencial identificado pela emissora. Nas próximas semanas, o canal intensificará as chamadas da trama e levará integrantes do elenco a seus programas. A decisão ocorre após pesquisas apontarem que parte do público deixou de acompanhar o folhetim durante a exibição da propaganda eleitoral obrigatória. Não haverá mudanças na história.

Desde a estreia, em agosto, Por Você acumula média de 19,3 pontos na Grande São Paulo, onde cada ponto equivale a 199 mil telespectadores. No Painel Nacional de Televisão (PNT), que reúne as 15 principais regiões metropolitanas do país, a novela registra 20 pontos. Os índices são semelhantes aos alcançados por Coração Acelerado (2026), sua antecessora na faixa das sete. A informação é da Folha de S.Paulo.

A emissora avalia que a propaganda política obrigatória prejudicou a novela em um momento importante para a formação do público. Pesquisas realizadas pelaidentificaram que espectadores passaram a procurar outras plataformas durante a exibição do folhetim por receio de encontrar propagandas dos candidatos à Presidência.

O canal decidiu reforçar a divulgação da história para tentar recuperar esse público. Além das chamadas na programação, atores de Por Você participarão de atrações da Globo. Sheron Menezzes, uma das protagonistas, deve conceder uma entrevista a Ana Maria Braga no Mais Você.

A emissora pretende utilizar esses espaços para dar maior visibilidade aos personagens e aos acontecimentos da novela, sem alterar o desenvolvimento previsto para a trama. Nos próximos capítulos, a história apresentará revelações sobre a vida dos filhos adotivos da protagonista. Juarez (Milhem Cortaz) também terá mais espaço.

Segundo as pesquisas de público realizadas pela emissora, o personagem está entre os mais queridos pelos espectadores. A novela deve permanecer no ar até março de 2027, quando dará lugar a uma produção de Daniel Ortiz inspirada no universo da moda.

Novela das sete

A história de Por Você gira em torno de Bela (Sheron Menezzes), ginecologista e obstetra que nunca planejou formar uma família. Sua vida muda depois que Juli (Lucy Ramos), amiga de infância, sofre um acidente grave. Antes de morrer, Juli pede que Bela cuide de seus quatro filhos. A médica aceita a responsabilidade e precisa reorganizar sua rotina para atender ao último desejo da amiga.

Bela e Juli cresceram juntas na Vila Maravilha, no Rio de Janeiro, mas seguiram caminhos diferentes na vida adulta. Juli criou sozinha Peixe (Cauê Campos), Glorinha (Laura Luz), Ítalo (Fabrício de Assis) e Samuca (Kadu Spinola). Depois da morte da mãe, os irmãos reagem de maneiras distintas à presença da médica, que tenta construir uma relação de confiança com as crianças.

Peixe oferece a maior resistência à chegada de Bela. O rapaz acredita que pode cuidar dos irmãos sem a ajuda de outra pessoa. A situação se complica quando o conselho tutelar ameaça encaminhar as crianças para uma casa de acolhimento. Para evitar a separação da família, a protagonista decide disputar judicialmente a guarda e recebe apoio de Gabriel (Thiago Lacerda), advogado e seu antigo namorado.