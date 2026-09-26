Reprodução/Instagram/@arthuraguiar Arthur Aguiar é alvo de ação na Justiça

O ex-BBB Arthur Aguiar, campeão do BBB 22, está no centro de uma polêmica por uma suposta dívida de R$ 178.000,00, por uma possível falta de pagamento em imóvel que alugou em 2025. O ator nega que esteja devendo e afirma que a situação é totalmente diferente.

Porém, o famoso contesta a narrativa sobre o tema e afirma que a situação foi apresentada pelo processo e relata que os fatos teriam acontecido de uma forma diferente do que foi exposto.

"A existência de uma ação judicial não significa que as alegações apresentadas pela parte autora sejam verdadeiras ou que os valores, prazos e circunstâncias relatados na publicação estejam corretos", disse.





"Arthur contesta integralmente a narrativa apresentada e esclarece que a situação foi conduzida de maneira distinta da descrita na reportagem. Os fatos e documentos pertinentes serão apresentados pelas vias legais cabíveis", pontuou.

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A nota ainda detonou a forma como o caso chegou ao público: "Arthur lamenta a divulgação de informações incorretas e reforça que confia no esclarecimento da questão por meio dos instrumentos legais adequados", disse.

O processo

De acordo com Fábia Oliveira, Arthur Aguiar virou alvo de uma ação de despejo, iniciada em 4 de setembro de 2026, e que segue tramitando no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O ator teria alugado um apartamento em 2025, com término do contrato previsto para novembro de 2027.

No contrato, o famoso havia se comprometido a pagar mensalmente R$ 60 mil, valor correspondente ao aluguel e aos encargos da locação. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, Arthur não teria cumprido suas obrigações como locatário desde maio deste ano.

Isso teria acarretado um atraso nos pagamentos. A autora ainda chegou a celebrar um acordo com o artista e teria concedido a ele um "forte desconto" sobre o valor. Porém, o campeão do BBB22 nem sequer teria pago o valor de entrada que havia sido acordado.

Quem é Arthur Aguiar?



Reprodução/Instagram/@arthuraguiar Ator Arthur Aguiar





Arthur Queiroga Bandeira de Aguiar é nascido em 3 de março de 1989, no Rio de Janeiro. É cantor, ator e empresário. Ficou conhecido ao protagonizar a trama teen "Rebelde", em sua versão pela TV Record.

Na Globo, fez parte de tramas como "Malhação: Sonhos"(2014) e "Êta Mundo Bom!"(2016). Em 2022, sagrou-se como campeão do Big Brother Brasil com 68,96% dos votos na superfinal, sendo o primeiro do grupo "Camarote" a vencer a atração.

