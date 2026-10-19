Reprodução Sabrina Sato e Aline Azevedo

A musa da bateria da Gaviões da Fiel, Aline Azevedo, marcou presença em um momento especial dedicado à rainha de bateria Sabrina Sato durante o programa Em Família com Eliana, exibido no domingo (11).

Gravado na casa de campo da família de Sabrina Sato, no interior de São Paulo, o encontro foi marcado por emoção e diversas homenagens à apresentadora e rainha de bateria da Gaviões da Fiel.

Um dos momentos de maior destaque aconteceu quando a Gaviões da Fiel fez uma aparição surpresa para prestar uma homenagem a Sabrina. A presença da escola de samba tornou a ocasião ainda mais emocionante e reforçou a forte ligação da apresentadora com a agremiação paulistana.

Ao lado da escola, Aline Azevedo participou desse momento especial, celebrando a trajetória de Sabrina Sato e a relação construída ao longo dos anos com a Gaviões da Fiel.





Na Gaviões da Fiel desde 2011, realizou um dos grandes sonhos de sua carreira no último Carnaval, ao assumir o posto de musa da bateria Ritimão, a convite do mestre Ciro e da diretoria.

“Carrego comigo não apenas a minha história, mas a de muitas meninas que sonham em estar aqui. É dedicação, respeito e amor pelo pavilhão”, afirma Aline.

Agora, a musa se prepara para viver uma nova fase à frente da bateria da Gaviões da Fiel, levando para a avenida sua paixão, experiência e dedicação ao Carnaval .