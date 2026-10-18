Reprodução/Internet Lua Blanco morreu aos 39 anos neste domingo (18), segundo a família

A cantora e atriz Lua Blanco morreu neste domingo (18), aos 39 anos, após enfrentar um câncer nos últimos meses. A informação foi divulgada por seu irmão, Daniel Blanco, em uma publicação nas redes sociais. Conhecida por interpretar Roberta Messi na novela Rebelde (2011), da Record, a artista recebeu uma homenagem da família, que pediu respeito e silêncio durante o período de luto.

Daniel informou que Lua esteve cercada pelo carinho de familiares e amigos durante o tratamento. Na mensagem, ele destacou a fé da irmã e afirmou que ela partiu em paz. O comunicado não apresentou detalhes sobre o tipo de câncer ou sobre as circunstâncias da morte. A família também agradeceu as manifestações de afeto recebidas ao longo da vida da artista.

“Queridos amigos e seguidores. É com muita tristeza que informamos o falecimento da nossa amada irmã Lua Maria Blanco. Ela vinha lutando contra um câncer nos últimos meses de vida, e nesse tempo ela foi completamente rodeada pelo amor da família e dos amigos que estiveram com ela a vida toda”, escreveu ele.

Na sequência, Daniel Blanco pediu privacidade para os familiares e amigos. A publicação destacou a importância da artista para as pessoas próximas e expressou a crença da família de que sua memória permanecerá presente.

Lua Blanco ganhou projeção nacional com Rebelde

“Ela se foi em paz, preenchida de amor e com a fé plena de que ia direto pras mãos de Deus. Ela estará conosco para sempre, nos iluminando com a sua forte luz eterna. Peço respeito pelo nosso luto e silêncio nesse momento desafiador. Obrigado por todo carinho de sempre, Família Blanco”, finalizou o texto.

Lua Blanco começou a atuar no teatro em 2008, quando interpretou Isolda na peça Romeu e Isolda. No mesmo ano, estreou na televisão com uma participação em Três Irmãs (2008), da Globo. Em 2009, integrou o musical O Despertar da Primavera, dirigido por Charles Möeller e Cláudio Botelho, e apareceu na 16ª temporada de Malhação (2009), no papel da personagem Joe.

A artista também participou do grupo de apresentadores da TV Globinho e integrou o elenco de As Aventuras do Didi (2010). Paralelamente à atuação, desenvolveu trabalhos musicais e gravou versões de A Thousand Miles, de Vanessa Carlton, e Umbrella, de Rihanna, para o álbum Relaxing Bossa – Volume 4. Em 2011, estreou no cinema como Taila, no filme Teus Olhos Meus, dirigido por Caio Sóh.

O papel de maior projeção na televisão veio em 2011, quandoassinou contrato com a Record para protagonizar Rebelde. Na novela, interpretou Roberta Messi, uma das seis integrantes da banda fictícia Rebeldes. O grupo também realizou apresentações musicais fora da televisão e percorreu diferentes cidades brasileiras durante o período de exibição da produção.

Após o encerramento de Rebelde, em 2012, Lua Blanco se dedicou às apresentações da banda Rebeldes. A turnê de despedida, intitulada Tour Nada Pode Nos Parar 2012/2013, terminou em 4 de maio de 2013, em Belo Horizonte. A artista havia deixado a banda Lágrima Flor para participar do projeto ligado à novela da Record.