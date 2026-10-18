A cantora e atriz Lua Blanco morreu neste domingo (18), aos 39 anos, após enfrentar um câncer nos últimos meses. A informação foi divulgada por seu irmão, Daniel Blanco, em uma publicação nas redes sociais. Conhecida por interpretar Roberta Messi na novela Rebelde (2011), da Record, a artista recebeu uma homenagem da família, que pediu respeito e silêncio durante o período de luto.Daniel informou que Lua esteve cercada pelo carinho de familiares e amigos durante o tratamento. Na mensagem, ele destacou a fé da irmã e afirmou que ela partiu em paz. O comunicado não apresentou detalhes sobre o tipo de câncer ou sobre as circunstâncias da morte. A família também agradeceu as manifestações de afeto recebidas ao longo da vida da artista.“Queridos amigos e seguidores. É com muita tristeza que informamos o falecimento da nossa amada irmã Lua Maria Blanco. Ela vinha lutando contra um câncer nos últimos meses de vida, e nesse tempo ela foi completamente rodeada pelo amor da família e dos amigos que estiveram com ela a vida toda”, escreveu ele.Na sequência, Daniel Blanco pediu privacidade para os familiares e amigos. A publicação destacou a importância da artista para as pessoas próximas e expressou a crença da família de que sua memória permanecerá presente.“Ela se foi em paz, preenchida de amor e com a fé plena de que ia direto pras mãos de Deus. Ela estará conosco para sempre, nos iluminando com a sua forte luz eterna. Peço respeito pelo nosso luto e silêncio nesse momento desafiador. Obrigado por todo carinho de sempre, Família Blanco”, finalizou o texto.
Lua Blanco ganhou projeção nacional com Rebelde
Lua Blanco começou a atuar no teatro em 2008, quando interpretou Isolda na peça Romeu e Isolda. No mesmo ano, estreou na televisão com uma participação em Três Irmãs (2008), da Globo. Em 2009, integrou o musical O Despertar da Primavera, dirigido por Charles Möeller e Cláudio Botelho, e apareceu na 16ª temporada de Malhação (2009), no papel da personagem Joe.A artista também participou do grupo de apresentadores da TV Globinho e integrou o elenco de As Aventuras do Didi (2010). Paralelamente à atuação, desenvolveu trabalhos musicais e gravou versões de A Thousand Miles, de Vanessa Carlton, e Umbrella, de Rihanna, para o álbum Relaxing Bossa – Volume 4. Em 2011, estreou no cinema como Taila, no filme Teus Olhos Meus, dirigido por Caio Sóh.O papel de maior projeção na televisão veio em 2011, quando Lua Blanco assinou contrato com a Record para protagonizar Rebelde. Na novela, interpretou Roberta Messi, uma das seis integrantes da banda fictícia Rebeldes. O grupo também realizou apresentações musicais fora da televisão e percorreu diferentes cidades brasileiras durante o período de exibição da produção.Após o encerramento de Rebelde, em 2012, Lua Blanco se dedicou às apresentações da banda Rebeldes. A turnê de despedida, intitulada Tour Nada Pode Nos Parar 2012/2013, terminou em 4 de maio de 2013, em Belo Horizonte. A artista havia deixado a banda Lágrima Flor para participar do projeto ligado à novela da Record.