Reprodução/TV Globo Simony chora ao relembrar câncer

Simony chorou no programa da Eliana, na TV Globo, ao falar sobre a tia Rose Benelli, conhecida como Tia Mocinha, no último domingo (11). A famosa revelou que a parente morreu em decorrência de um câncer. A ex-apresentadora infantil também enfrentou a doença.

"Ela faleceu de câncer. Estávamos fazendo tratamento juntas, inclusive, tem uma foto nossa juntas fazendo imunoterapia. Deus quis que eu ficasse mais um pouquinho aqui com vocês", disse Simony, emocionada.

A famosa falou sobre sua luta contra o câncer de intestino, diagnosticado em 2023, após Eliana mostrar fotos de sua infância, quando integrava o grupo Turma do Balão Mágico. Simony também comentou sobre a morte do ator Orival Pessini (1944–2016), que interpretou Fofão e morreu em decorrência de um câncer de pâncreas.





“O Balão abre várias caixinhas dentro de mim e traz muita emoção. Existem pessoas que já não estão mais aqui, como o Pessini, que fazia o Fofão. Minha família inteira me acompanhava nos shows. E essa música, ‘You Light Up My Life’, eu cantei com minha tia, que hoje não está mais aqui. Foi uma tia importante para mim”, disse Simony.

Reprodução/TV Globo Tia Mocinha e Simony





Eliana ficou emocionada ao ouvir Simony contar que questionou a Deus e pediu para continuar viva.

"Tenho certeza de que eu fiz uma história linda [no Balão Mágico]. Por ele, foi que eu conversei muito sério com Deus. Falei: 'Poxa, eu fiz tantas crianças felizes, quero fazer os meus filhos felizes. Preciso ficar mais um pouquinho aqui'. E Deus me deixou aqui", pontuou.

Por fim, a mãe de Arthur comentou: "Você sabe o quanto eu orei por você, né?", disse.

Trajetória de Simony

Reprodução/TV Globo Eliana chora com Simony





A apresentadora Simony esteve no Em Família com Eliana e cantou seus maiores sucessos da época do Balão Mágico. Ela integrou a Turma do Balão Mágico, um grupo musical infantil formado em 1982 por Simony, Tob e Mike.

Devido ao grande sucesso, os álbuns do grupo venderam mais de 5 milhões de cópias no Brasil. O êxito também deu origem ao programa infantil Balão Mágico, exibido na TV Globo entre 1983 e 1986.

Em 1987, Simony foi para a TV Manchete e apresentou o programa Nave da Fantasia. Em 1988, deixou a emissora de Adolpho Bloch e ganhou um programa próprio no SBT, chamado Do Ré Mi Fá Sol Lá Simony.

Na emissora de Silvio Santos, passou a competir com o Xou da Xuxa, da TV Globo, e também apresentou o Show da Simony. Ela deixou o SBT em 1990.