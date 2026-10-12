Simony chorou no programa da Eliana, na TV Globo, ao falar sobre a tia Rose Benelli, conhecida como Tia Mocinha, no último domingo (11). A famosa revelou que a parente morreu em decorrência de um câncer. A ex-apresentadora infantil também enfrentou a doença.
"Ela faleceu de câncer. Estávamos fazendo tratamento juntas, inclusive, tem uma foto nossa juntas fazendo imunoterapia. Deus quis que eu ficasse mais um pouquinho aqui com vocês", disse Simony, emocionada.
A famosa falou sobre sua luta contra o câncer de intestino, diagnosticado em 2023, após Eliana mostrar fotos de sua infância, quando integrava o grupo Turma do Balão Mágico. Simony também comentou sobre a morte do ator Orival Pessini (1944–2016), que interpretou Fofão e morreu em decorrência de um câncer de pâncreas.
“O Balão abre várias caixinhas dentro de mim e traz muita emoção. Existem pessoas que já não estão mais aqui, como o Pessini, que fazia o Fofão. Minha família inteira me acompanhava nos shows. E essa música, ‘You Light Up My Life’, eu cantei com minha tia, que hoje não está mais aqui. Foi uma tia importante para mim”, disse Simony.
Eliana ficou emocionada ao ouvir Simony contar que questionou a Deus e pediu para continuar viva.
"Tenho certeza de que eu fiz uma história linda [no Balão Mágico]. Por ele, foi que eu conversei muito sério com Deus. Falei: 'Poxa, eu fiz tantas crianças felizes, quero fazer os meus filhos felizes. Preciso ficar mais um pouquinho aqui'. E Deus me deixou aqui", pontuou.
Por fim, a mãe de Arthur comentou: "Você sabe o quanto eu orei por você, né?", disse.
Trajetória de Simony
A apresentadora Simony esteve no Em Família com Eliana e cantou seus maiores sucessos da época do Balão Mágico. Ela integrou a Turma do Balão Mágico, um grupo musical infantil formado em 1982 por Simony, Tob e Mike.
Devido ao grande sucesso, os álbuns do grupo venderam mais de 5 milhões de cópias no Brasil. O êxito também deu origem ao programa infantil Balão Mágico, exibido na TV Globo entre 1983 e 1986.
Em 1987, Simony foi para a TV Manchete e apresentou o programa Nave da Fantasia. Em 1988, deixou a emissora de Adolpho Bloch e ganhou um programa próprio no SBT, chamado Do Ré Mi Fá Sol Lá Simony.
Na emissora de Silvio Santos, passou a competir com o Xou da Xuxa, da TV Globo, e também apresentou o Show da Simony. Ela deixou o SBT em 1990.