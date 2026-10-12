Reprodução/TV Record Serginho Hondjakoff em A Fazenda

Mônica Fonseca criticou os hábitos de higiene de Sergio Hondjakoff, no epsódio de domingo (11), em "A Fazenda", da Record. Durante uma conversa com outros confinados, a peoa afirmou que o ator não toma banho e o chamou de “porco”.“Só fica com aquele barrigão”, disparou.

Na conversa com Igor Monteiro e Rikardo Negro, Mônica falou sobre Serginho e chegou a quase uma menção a Daniel Erthal. "Esses dois são porcos".

"O Serginho mesmo não toma banho, hoje eu não vi ele tomando banho. Ele só fica deitado no sol com aquele barrigão", disse a peoa.

Rixa entre Mônica e Ariela

Há pouco tempo, Mônica disse que teve vontade de jogar fezes em Ariela Carrasso. Durante uma conversa com seus aliados, ela falou sobre a forte rivalidade com a apresentadora e contou que orou para não ceder aos pensamentos intrusivos.





"Hoje eu faxinei o quarto, pedindo a Deus que tirasse de mim os pensamentos pecaminosos sobre todas as coisas que eu queria fazer", contou. "Estou de prova! Ela queria jogar ovo mexido na cabeça da Ariela", pontuou Jottapê.

"E depois, eu queria jogar bosta de vaca. Pensei em cagar no pote e colocar dentro das coisas dela! Juro por Deus que pensei que ia tomar uma punição, mas iria tomar com muito gosto", disse.

De novo gordofobia, Mônica? A especialista em reality diz que Sergio é porco e debocha: “Só fica lá com aquele barrigão…” #AFazenda https://t.co/YxJcmBMKDW — Dantas (@Dantinhas) October 11, 2026





Sobre o programa

Reprodução/Record Mônica em A Fazenda





A Fazenda é um reality show brasileiro produzido pela Teleimage e exibido pela Record desde 2009. Desde 2021, o programa é apresentado por Adriane Galisteu. Anteriormente, a atração já foi comandada por Brito Júnior, Roberto Justus e Marcos Mion. A direção-geral é de Rodrigo Carelli.

O programa reúne celebridades, conhecidas como peões, que passam a viver juntas em uma fazenda isolada do mundo externo e dos meios de comunicação. Além da convivência intensa, os participantes precisam cuidar dos animais e realizar tarefas diárias.

Semanalmente, os peões enfrentam a chamada "roça", em que três participantes disputam a permanência no jogo. Diferentemente do Big Brother Brasil, em A Fazenda, o público vota para que o participante permaneça; aquele que recebe menos votos é eliminado.