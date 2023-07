Reprodução/Instagram "As Coleguinhas" se separaram em agosto do ano passado

Nesta quinta-feira (13), a cantora Simaria foi criticada por internautas. O motivo? A cantora elogiou o sucesso da carreira da irmã, Simone Mendes, mas acabou usandp as palavras erradas.



Segundo a “Quem”, a fala foi feita durante o evento “Best New Artist Showcase”, do Grammy Latino, que aconteceu em São Paulo nesta quarta-feira (12). Simaria falou sobre o sucesso do hit “Erro Gostoso” de Simone. “Eu fico feliz, porque os compositores que escreviam para a dupla continuam escrevendo para ela, então, não tinha como dar errado. Os caras são incríveis“, iniciou ela.



Simaria disse, em seguida: “Quero que ela cresça e siga o caminho dela. Isso é vitória minha. Simone é minha irmã, meu sangue“. Internauras não interpretaram bem a fala e disseram que a cantora estava elogiando os compositores e não a irmã. Ainda disse que ela estaria desmerecendo o talento de Simone ao falar que "é vitória minha".



“Ela está dizendo que a irmã fez sucesso por causa dos compositores e não pelo talento dela. Não tem nada legal aí, tudo tem que ser graças aos outros, nunca da própria Simone, que é lindíssima e completa como artista“, disse um. “Mais uma vez desmerecendo a irmã, quis dizer que ela faz sucesso apenas pelos compositores e não por seu próprio talento“, escreveu outro. Um ainda disse: “Como se fossem parar de escrever só porque ela saiu. Como sempre ela se sente o centro de tudo“.

A dupla anunciou a separação em agosto do ano passado após um período conturbado. Desde então, elas se dedicam à carreira solo.