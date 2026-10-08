Reprodução/Youtube/Aviões e Músicas Mila Seidl faz desabafo sobre casa

Mila Seidl, viúva de Lito Sousa, foi até as redes sociais para falar que pretende passar alguns dias nos Estados Unidos com Malone, filho do casal. A empresária afirmou que a casa em que vivem conta com muitas lembranças.

"Preciso dar essa atenção ao meu filho agora, sair um pouco daqui, sabe? A casa tem muitas memórias. Estou doida pra me mudar. E, nesse momento, as memórias machucam muito", disse Mila.

Reprodução/Instagram/@milaseidl Mila revela que ainda está num luto profundo

"Vou viajar no domingo. Eu vou ficar nos Estados Unidos com ele um pouquinho, seis dias. Não estava querendo. Conversei bastante com as minhas cunhadas, elas acharam que eu devo ir, conversei com algumas amigas também", contou a viúva de Lito Sousa.

A dor do luto

Ainda no desabafo, Mila relatou que precisa desse tempo para colocar a cabeça no lugar e que precisa de uma pausa para poder acertar a vida.

"Eu tenho muita coisa pra acertar, sabe, na vida. Tentar botar a cabeça no lugar, acertar algumas coisas, pensar melhor. Enfim, nem sei se vai dar certo isso, para ser sincera. Vamos tentar", pontuou.

Por fim, ela afirmou que tem recebido muitos convites para participar de programas de televisão e podcasts, mas reforçou que existem pontos importantes que precisam ser falados. No entanto, declarou que está bem instável emocionalmente.

"Tenho recebido muitos convites para ir a programas de TV, podcasts. Tem várias coisas que eu acho que são importantes a serem ditas. Agora eu consigo? Agora ainda tá... Estou emocionalmente muito instável, muito instável. Então, não vai dar. Eu falei para ele: vamos ver, quem sabe este mês, quem sabe o mês que vem", disse.

Morte de Lito Sousa

Lito Sousa, criador do canal "Aviões e Músicas", morreu nesta quinta-feira, aos 59 anos. O influenciador havia sido diagnosticado, em agosto, com a Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma condição neurológica rara, progressiva e fatal.

Reprodução/YouTube Lito Sousa

Conhecido por produzir conteúdos sobre aviação e explicar temas técnicos de forma acessível, Lito também ficou conhecido por abordar acidentes aéreos e ajudar pessoas que tinham medo de voar. Ao longo da trajetória, o canal "Aviões e Músicas" conquistou milhões de seguidores.

A Doença de Creutzfeldt-Jakob é uma doença neurodegenerativa rara que provoca uma rápida deterioração neurológica. Atualmente, não existe tratamento capaz de curá-la.

Lito passou por um tratamento experimental com a medicação ALN-6457, que chegou ao Brasil no começo do mês em uma operação de urgência que teve participação da Anvisa e da Receita Federal. Ele foi o primeiro humano a receber a medicação.