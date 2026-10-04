Reprodução/Youtube/Aviões e Músicas Esposa de Lito Sousa apoia petição para que aeroporto receba nome dele.

Mila Seidl, esposa de Lito Sousa, influenciador que morreu nesta quinta-feira (1), se manifestou sobre a ideia de batizar o Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com o nome do marido. O especialista em aviões faleceu aos 59 anos, em decorrência da Doença de Creutzfeldt-jakob, condição rara, progressiva e sem cura.

Leia mais: Lito Sousa já apareceu em pegadinha do Faustão antes da fama

Por meio dos Stories do Instagram, a empresária compartilhou uma petição aberta por fãs para homenagear Lito Sousa."Não sei o quanto essa ideia é viável, legalmente e burocraticamente… Mais do que ter uma rua com um nome dele, ter um aeroporto, seria a melhor representação", escreveu ela na legenda da postagem.

Lito Sousa ficou conhecido pelo canal no Youtube "Aviões e Músicas", no qual abordava temas ligados ao mundo da aviação de forma simples e acessível. O velório do influenciador foi aberto ao público e ocorreu nesta sexta-feira (2), na Avenida Braz leme, 2594, em Santana, na Zona Leste de São Paulo.







Morte de Lito Sousa

Lito Sousa, criador do canal "Aviões e Músicas", morreu nesta quinta-feira, aos 59 anos. O influenciador havia sido diagnosticado, em agosto, com a Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma condição neurológica rara, progressiva e fatal.

Conhecido por produzir conteúdos sobre aviação e explicar temas técnicos de forma acessível, Lito também ficou conhecido por abordar acidentes aéreos e ajudar pessoas que tinham medo de voar. Ao longo da trajetória, o canal "Aviões e Músicas" conquistou milhões de seguidores.

A Doença de Creutzfeldt-Jakob é uma doença neurodegenerativa rara que provoca uma rápida deterioração neurológica. Atualmente, não existe tratamento capaz de curá-la.

Lito passou por um tratamento experimental com a medicação ALN-6457, que chegou ao Brasil no começo do mês em uma operação de urgência que teve participação da Anvisa e da Receita Federal. Ele foi o primeiro humano a receber a medicação

Diagnóstico

O diagnóstico de Lito Sousa foi divulgado por sua esposa, Mila Seidl, no dia 21 de agosto.





Em julho, Lito havia confirmado um quadro de câncer de próstata. Já em agosto, ele afirmou que, diante do tratamento, notou uma certa dormência no braço esquerdo. Com a evolução do sintoma, Lito, que estava nos Estados Unidos, retornou ao Brasil para investigar o problema.

Ao ser atendido, ele acabou sendo diagnosticado com uma inflamação no cérebro. Assim, pouco tempo depois, ele foi diagnosticado com Creutzfeldt-Jakob, que o fez perder parte da capacidade motora.

Com a confirmação do diagnóstico, a família do influenciador iniciou uma busca por tratamentos alternativos para a condição.