Reprodução/Youtube Arthur Aguiar se defende em ação de despejo e revela que deixará apartamento





Arthur Aguiar apresentou à Justiça sua defesa no processo de despejo movido contra ele por uma locadora. Na contestação, protocolada nesta quarta-feira (7), o ator apresentou sua versão sobre a dívida e afirmou que deixará o imóvel.

A informação foi revelada pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, que teve acesso aos documentos apresentados no processo. Segundo a defesa, Arthur afirmou que sempre cumpriu pontualmente suas obrigações como inquilino e que os atrasos teriam ocorrido após problemas financeiros específicos, relacionados à falta de pagamento por parte de patrocinadores e parceiros comerciais.

Arthur contesta valores cobrados

O campeão do "BBB 22" também contestou a versão apresentada pela locadora. De acordo com os documentos, o ator afirmou que pagou a entrada de um acordo extrajudicial firmado antes do processo e realizou outros pagamentos em setembro, que, segundo ele, estariam sendo cobrados novamente de forma indevida.

Arthur também questionou a planilha apresentada pela parte autora. Para a defesa, os valores não teriam sido discriminados de maneira suficiente para permitir a identificação do que seria efetivamente devido.

Outro ponto levantado pelo ator diz respeito às condições do imóvel. Ele relatou problemas como uma infestação de baratas, interrupção do sinal de internet, suspensão de serviços e outras falhas de infraestrutura. Segundo Arthur, parte dessas comodidades estaria incluída no pacote de locação e, por isso, a interrupção dos serviços deveria ser considerada na cobrança.

Ator afirma que deixará o imóvel

Na contestação, Arthur ainda relatou um episódio que teria ocorrido nos dias 5 e 6 de outubro. Segundo ele, funcionários ligados à locadora teriam entrado no apartamento sem autorização e mexido em objetos pessoais. O ator classificou a situação como uma violação da inviolabilidade do domicílio.

Arthur informou à Justiça que desocuparia o imóvel nesta quarta-feira (7) e que uma vistoria de saída já estaria agendada. Diante disso, a defesa argumentou que o pedido de despejo teria perdido seu objeto.

O artista também contestou a cobrança de uma multa que considera abusiva. Segundo sua defesa, o percentual teria sido aplicado de maneira incorreta, sem separar o valor referente ao aluguel das demais despesas previstas no contrato.

Reprodução/Instagram Arthur Aguiar





Arthur acusa locadora de má-fé

A defesa também acusou a locadora de agir de má-fé. Arthur sustenta que informações apresentadas no processo seriam incorretas, além de alegar que foram cobrados valores que já teriam sido pagos e que alguns pagamentos teriam sido omitidos.

O ator afirmou ainda que a locadora não poderia exigir o pagamento integral das faturas enquanto deixava de prestar serviços que estariam incluídos no pacote contratado. Segundo ele, a interrupção dessas comodidades teria sido utilizada como forma de constrangimento.

Entenda o processo

A ação foi protocolada em 4 de setembro de 2026 e tramita no Tribunal de Justiça de São Paulo. Conforme os autos, Arthur Aguiar teria alugado o apartamento em 2025, com contrato previsto para terminar em novembro de 2027. O acordo estabeleceria pagamentos mensais de aproximadamente R$ 60 mil, considerando aluguel e demais encargos.

Na ação, a locadora afirmou que o ator estaria inadimplente desde maio deste ano. Segundo a autora, as partes chegaram a firmar um acordo que previa um desconto sobre o débito, mas Arthur não teria pago a entrada estabelecida.

A locadora apontou uma dívida de R$ 166.028,30, referente a três meses de pagamentos atrasados, e pediu à Justiça uma liminar para determinar a saída do ator do imóvel. No processo, também solicitou o pagamento dos valores considerados devidos, incluindo eventuais parcelas que vencessem durante a tramitação da ação.

A versão apresentada por Arthur agora será analisada pela Justiça, que deverá avaliar as alegações feitas pelas duas partes no processo.



