Reprodução Instagram Bella Longuinho compartilha cliques de viagem a Belém e recebe elogios

Bella Longuinho, de 24 anos, compartilhou nesta terça-feira (6) uma série de registros de sua primeira viagem a Belém, no Pará. A influenciadora aproveitou a passagem pelo estado para conhecer as belezas naturais da região e apareceu nas fotos usando um biquíni fio-dental marrom enquanto curtia o destino.

Em uma das imagens, Bella também surgiu saboreando açaí, um dos alimentos mais tradicionais do Pará. Na legenda, ela falou sobre a experiência de conhecer o local pela primeira vez e destacou a relação com a cultura paraense.

“Belém tem uma energia que não dá pra explicar, só sentir. Minha primeira vez aqui e já levo comigo a força da cultura, a beleza de cada detalhe e um carinho enorme por essa terra. Que privilégio viver um pedacinho do Pará”, escreveu.

A publicação rapidamente chamou a atenção dos seguidores, que elogiaram a influenciadora nos comentários . “Belíssima”, escreveu uma pessoa. “O Pará fica mais lindo com você enaltecendo toda a beleza que nele existe”, comentou outra. “Que mulherão”, acrescentou mais um internauta.

Nova fase

A viagem acontece durante um período que Bella define como uma das melhores fases de sua vida. Em entrevista ao PLAY VIEWS no mês passado, a influenciadora falou sobre as transformações vividas durante seu processo de transição de gênero e afirmou estar mais feliz e à vontade com o próprio corpo.

“Tá sendo maravilhoso. Eu nunca estive tão feliz na minha vida. Hoje em dia, eu me sinto completa”, declarou. Bella também contou que passou a se sentir mais leve, desinibida e próxima da família após as mudanças.

Segundo a influenciadora, a nova fase também transformou sua maneira de se relacionar com outras pessoas. “Antes, eu me sentia um cara super frio. Super na minha, super sozinho. E hoje, eu consigo me relacionar com as pessoas”, afirmou.

Na conversa, Bella ainda comentou as críticas que recebeu após compartilhar registros comparando diferentes momentos de sua aparência. Ela disse não se incomodar com os comentários e explicou que gosta de mostrar a própria transformação por acreditar que isso pode inspirar outras mulheres trans.

“Eu amo fazer meus antes e depois. Eles viralizam muito. Me rendem muito engajamento, dinheiro. E inspira outras meninas trans também a pensar: ‘Meu Deus, dá realmente pra mudar muito’”, contou.

Reprodução Instagram Bella Longuinho

Questão do visto americano

Durante a entrevista, Bella também falou sobre a atualização de seu visto para os Estados Unidos. Segundo ela, o documento foi atualizado com o gênero masculino, seguindo as regras adotadas pelo país, enquanto seu passaporte brasileiro permanece com o gênero feminino.

“Se o Trump acha que eu sou um homem, independente. O meu país me reconhece como uma mulher. Eu tenho meu passaporte feminino”, afirmou.



