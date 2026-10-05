Reprodução/TV Globo Carol Maloca e Estevam Nabote

Depois de um bom tempo de descanso, o "Em Família com Eliana" trouxe a competição entre parentes no último domingo (4) da TV Globo. A temporada já contou com críticas por tirar tempo da apresentadora na atração e, agora, o programa trouxe a humorista Carol Maloca como "repórter dos bastidores".

Segundo a Globo, a comediante tem como meta mostrar a torcida das famílias e toda a expectativa antes das apresentações, além de tudo o que acontece atrás do palco. Porém, ela não teria muito tempo para trazer algo mais trabalhado no formato.

A atração de Eliana conta com um problemão: falta de tempo, o que não acontecia no SBT, com o seu "Eliana", ou no "Tudo é Possível", da Record. Na emissora da Barra Funda, a loira estreou com duas horas de arte e, com o seu sucesso, foi ampliado para as 4 horas, que se repetiu na TV de Silvio Santos.





Estevam Nabote está no elenco da atração e tenta preencher a forte interação que Eliana construiu ao lado de Narcisa (Tiago Barnabé) ou até com Chiquinho, na TV Record, com o público infantil. Porém, ainda mostrou que está tentando se adaptar ao formato.

Reprodução/TV Globo Em Família com Eliana





Baixa audiência

No entanto, todas essas mudanças têm um motivo: a baixa audiência de Eliana. A loira, que deixou o SBT em 2024, parece não ter encontrado sua fórmula no canal global. E já tem sofrido alguns reveses de audiência para Celso Portiolli, contratado de sua antiga casa.

Concorrência com Portiolli

Reprodução/TV Globo Carol Maloca e Estevam





Celso vem ultrapassando a TV carioca com certa constância durante suas sete horas no comando do Domingo Legal, atração que herdou de Gugu Liberato (1959-2019), quando o loiro migrou para a TV Record, em 2009.

O SBT segue bem com seus dominicais, vencendo sua maior rival, a Record, e dando dor de cabeça à Vênus Platinada. Portiolli, inclusive, tem encostado com frequência no Em Família com Eliana, que já passou por algumas reformulações.

Quem é Carol Maloca?

É uma humorista, apresentadora e influencer pernambucana, conhecida por vários vídeos de humor nas redes sociais, além de trabalhos na televisão. Já participou de atrações da Globo, como "É de Casa", "Encontro" e "Mais Você".