Eliana comanda o Em Família
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Eliana comanda o Em Família

Eliana está com um Ibope muito ruim dentro da TV Globo.

Neste domingo (02), ela pegou com 10 e atingiu 6,8, o que é pífio para o domingo da TV Globo.

Estão pensando em pôr a Eliana para trabalhar aos sábados, antes do Mion, quando não tem concorrência e ela ficaria confortável.

Tudo para não confessar que fizeram bobagem ao contratar Eliana.

Celso Portiolli, neste domingo, ficou tão feliz quando deu mais Ibope que a Eliana que até beijou o sino que ele toca quando ganha da TV Globo no Ibope.

Celso Portiolli é citado na Globo
Reprodução/SBT
Celso Portiolli é citado na Globo


Eu já tinha dito antes que o Celso sabe trabalhar e precisaria que deixassem que ele tivesse liberdade de trabalho.

Então, vamos ver, nos próximos domingos, o que vai acontecer no Ibope.

Eliana, ao ser deixada na GNT por um tempo, acabou esfriando o seu pique e, quando entrou com o programa de domingo, estava longe de ser a Eliana que, às vezes, dava trabalho ao Fausto Silva.

E vamos combinar que ela não combina em nada com a TV Globo.

Eu escrevi antes que penso que o Boni não a teria contratado.


Mas agora eles têm que resolver da melhor maneira para não terem que confessar o erro.

O atual comando da TV Globo carece de competência.

E, além da competência, a teimosia é algo comum dentro da TV Globo, pois lá todos se acham sempre certos.

A única certeza que se tem na TV Globo é a da incompetência.

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