Eliana está com um Ibope muito ruim dentro da TV Globo.
Neste domingo (02), ela pegou com 10 e atingiu 6,8, o que é pífio para o domingo da TV Globo.
Estão pensando em pôr a Eliana para trabalhar aos sábados, antes do Mion, quando não tem concorrência e ela ficaria confortável.
Tudo para não confessar que fizeram bobagem ao contratar Eliana.
Celso Portiolli, neste domingo, ficou tão feliz quando deu mais Ibope que a Eliana que até beijou o sino que ele toca quando ganha da TV Globo no Ibope.
Eu já tinha dito antes que o Celso sabe trabalhar e precisaria que deixassem que ele tivesse liberdade de trabalho.
Então, vamos ver, nos próximos domingos, o que vai acontecer no Ibope.
Eliana, ao ser deixada na GNT por um tempo, acabou esfriando o seu pique e, quando entrou com o programa de domingo, estava longe de ser a Eliana que, às vezes, dava trabalho ao Fausto Silva.
E vamos combinar que ela não combina em nada com a TV Globo.
Eu escrevi antes que penso que o Boni não a teria contratado.
Mas agora eles têm que resolver da melhor maneira para não terem que confessar o erro.
O atual comando da TV Globo carece de competência.
E, além da competência, a teimosia é algo comum dentro da TV Globo, pois lá todos se acham sempre certos.
A única certeza que se tem na TV Globo é a da incompetência.