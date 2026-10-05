Reprodução/Instagram Silvia Abravanel troca TV por carreira política e não consegue se eleger.

Silvia Abravanel, de 55 anos, não conquistou uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições deste domingo (4). A filha de Silvio Santos (1930-2024), que disputou o cargo de deputada federal pelo PSD em São Paulo, recebeu 22.472 votos, número insuficiente para conquista a vaga no Legislativo.

A apresentadora foi apenas a 18ª mais votada do partido, que no total, elegeu seis deputados federais no estado. Entre os candidatos que conquistaram uma cadeira, a menor votação foi de Carlos Bezerra Jr., eleito com 89.414 votos. Com uma diferença de 66.942 votos, o número representa quase quatro vezes a votação acumulada por Silvia Abravanel.

Apesar da diferença, os resultados por candidato não determinam quem será eleito em uma eleição proporcional. A distribuição de cadeiras também leva em consideração o total de votos do partido e os critérios previstos na legislação eleitoral.

A candidatura marcou a primeira incursão eleitoral de Silvia e levou o nome de uma das famílias mais influentes do país de volta ao cenário político, quase quatro décadas depois de Silvio Santos ter sua candidatura à Presidência da República barrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Até então, a trajetória pública de Silvia Abravanel havia sido construída principalmente na televisão, no comando de programas infantis do SBT. Além disso, atuou na emissora como produtora e diretora, bem como nos negócios da família Abravanel.





Silvia Abravanel reage ao resultado das eleições

Silvia Abravanel usou as redes sociais para se manifestar após não conquistar uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições de 2026. Segundo a Veja, a apresentadora avaliou a experiência durante a campanha e classificou a entrada na política como um novo momento em sua trajetória.





"Conheci pessoas incríveis, ouvi realidades que jamais esquecerei e tive ainda mais certeza da importância de dar voz a quem muitas vezes não é ouvida. A política foi um novo capítulo na minha história, e eu tenho orgulho de ter colocado minha trajetória e minhas causas à disposição das pessoas. Agradeço, de coração, a cada pessoa que acreditou, caminhou comigo, me recebeu e esteve ao meu lado", escreveu Abravanel.

A postagem não está mais disponível nas redes sociais da apresentadora.

Patrimônio declarado supera R$ 47 milhões

No registro de candidatura, Silvia Abravanel declarou patrimônio de R$ 47 milhões à Justiça Eleitoral. A lista inclui mais de 20 itens, entre imóveis, aplicações financeiras, participações em empresas e depósitos judiciais.

Os valores mais expressivos declarados pela apresentadora correspondem a uma aplicação em LCI do Banco Santander, de R$ 17,2 milhões, uma casa avaliada em R$ 7,5 milhões e um depósito judicial de R$ 6,7 milhões referente a uma ação relacionada ao ITCMD.

Carreira

Apresentadora, diretora e produtora de televisão, Silvia Abravanel atuou no SBT por mais de 20 anos. Na emissora, fundada por Silvio Santos, a herdeira comandou programas infantis como "Bom dia & Companhia", "Carrossel Animado" e "Sábado Animado".

Em junho de 2026, ela se afastou da apresentação do "Sábado Animado" para se dedicar à pré-candidatura a deputada federal por São Paulo.