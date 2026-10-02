Reprodução/SBT Eliana em sua mansão no Rio

Eliana Michaelichen, que raramente mostra detalhes de sua vida pessoal, passou por uma grande mudança em 2024. Naquele ano, ela deixou São Paulo e se mudou para o Rio de Janeiro após trocar o SBT pela Globo. A famosa havia comprado a propriedade em 2016 como ponto de apoio na capital fluminense. O imóvel conta com cinco suítes e vista para a Lagoa de Freitas.

A apresentadora procurava um imóvel confortável na capital fluminense quando visitou o duplex e decidiu fechar o negócio. Eliana chegou a comentar qual foi sua reação ao entrar na casa durante um bate-papo com Angélica.

"Quando abri a porta e dei de cara com aquela vista, precisei me segurar muito para não soltar um grito muito alto de felicidade. Me acalmei para não dar na cara que eu queria fechar o negócio. Vai que o corretor decidisse cobrar mais caro (risos)", disse ela à intérprete de "Vou de Táxi", quando participou do programa da Eliana em 2024, época em que ainda estava no SBT.

O imóvel da contratada global está avialiado em R$ 6 milhões e conta com uma posição bem estratégica.

A casa da comunicadora

O duplex, além das cinco suítes, conta com ambientes amplos para receber familiares e amigos. Mesmo com o valor milionário e a localização privilegiada, a apresentadora nunca falou sobre o imóvel nas redes sociais e fez poucas aparições públicas no local.

A propriedade também facilita a rotina de Eliana no Rio de Janeiro, já que, desde que passou a trabalhar na TV Globo, a apresentadora precisa cumprir compromissos profissionais na cidade. Com o imóvel à disposição, a loira encontrou uma forma mais prática de conciliar a rotina profissional com a vida pessoal.

Trajetória

Eliana é uma das apresentadoras mais famosas do Brasil. Ela iniciou a carreira no grupo "A Patotinha" e, depois, no "Banana Split". Logo chamou a atenção de Silvio Santos (1930-2024) e foi convidada para comandar o "Festolândia", em 1991, no SBT.

Em 1993, passou a comandar o "Bom Dia & Companhia", que posteriormente passou a se chamar "Eliana & Companhia". Já em 2005, migrou do público infantil para o familiar e passou a apresentar o "Tudo é Possível", na TV Record. Em 2008, deixou a emissora e retornou ao SBT.

Após a ida de Gugu Liberato (1959-2019) para a Record, em 2009, Eliana voltou ao SBT e passou a comandar o "Programa Eliana". Em 2024, deixou a emissora rumo à Globo e, atualmente, comanda o "Em Família com Eliana".