Reprodução/Instagram Jonatas Faro assume bissexualidade em "A Fazenda 18".

Jônatas Faro, de 39 anos, assumiu sua bissexualidade recentemente em "A Fazenda 18". Após a revelação, fãs do reality show rural da Record passaram a especular sobre quem seria o atual namorado do ator.

Leia mais: Repórter e cinegrafista são atropelados durante cobertura ao vivo

Em conversa com outros peões, Jônatas contou que aconselhou o namorado a terminar a relação caso o visse fazendo algo que o desagradasse durante o confinamento.

"Eu falei para ele: 'Se você assistir alguma coisa que não te agrade, pode seguir'. Eu sou esse cara. Eu falei assim: 'Se você assistir coisa e não te agradar, vai! Depois você me comunica'. Juro, sou desses assim", disse o artista.

A declaração chamou atenção por abordar de maneira direta a dinâmica do relacionamento mantido pelo ator fora do programa. Jônatas é pai de Guy, fruto de seu relacionamento com a atriz Danielle Winits. Os dois foram casados entre 2010 e 2011 e chegaram a anunciar a separação enquanto a artista ainda estava grávida do filho do casal.

Quem é o namorado de Jônatas Faro?

Segundo informações da jornalista Fábia Oliveira, Jônatas Faro está em um relacionamento com o economista Paulo Mesquita. Discreto, o profissional mantém uma vida reservada e afastada dos holofotes. Apesar disso, ele possui uma ligação com uma das maiores jornalistas do país: Glória Maria.







Mesquita era um dos melhores amigos da apresentadora e também exercia a função de tutor de suas filhas, Maria, de 18 anos, e Laura, de 17 anos. Depois da morte de Glória, em fevereiro de 2023, ele passou a ter uma presença 'paterna' para as herdeiras. Mesquita fez parte da história das irmãs desde o início. Ele estava com Glória Maria em 2009, na Bahia, quando as crianças foram adotadas.

Além do vínculo com a família, Paulo também ficou responsável por questões relacionadas à administração do patrimônio deixado por Glória Maria. Discreto, Paulo foi visto em público com a amiga famosa raríssimas vezes. Além disso, ele não possui redes sociais.





Jônatas já havia falado sobre sexualidade no reality

A sexualidade do ator também já havia sido mencionada por Stephanie Gomes, primeira eliminada de "A Fazenda 18". Após deixar o programa, a filha de Solange Gomes afirmou em entrevistas que Jônatas teria conversado abertamente com os demais participantes sobre sua bissexualidade.

Segundo Stephanie, o ator tratou o assunto com naturalidade durante as conversas dentro da sede. A declaração da ex-peoa veio antes de Jônatas comentar com os colegas sobre o relacionamento que mantém fora do confinamento e o acordo estabelecido com o namorado.