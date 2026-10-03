Reprodução Repórter e cinegrafista são atropelados

Uma reportagem ao vivo terminou em susto para uma repórter e um cinegrafista da emissora mexicana Gamavisión. Os dois foram atropelados por uma caminhonete enquanto mostravam os impactos da chuva em Monterrey, no México, na última sexta-feira (2).

A repórter Alma de la Rosa e o cinegrafista Cristo Morales faziam uma entrada ao vivo na avenida Morones Prieto. Durante a transmissão, eles mostravam uma árvore que havia caído após ser atingida por uma motociclista.

Enquanto Alma falava sobre o ocorrido, o motorista de uma caminhonete, de 19 anos, teria perdido o controle da direção, rodado na via e atingido os dois profissionais.

🚨MUNDO: Repórter e cinegrafista são atropelados ao vivo durante transmissão no México. pic.twitter.com/drw1NmXBsY — CHOQUEI (@choquei) October 3, 2026





Com o impacto, o apresentador Mario Gámez chamou a transmissão de volta para o estúdio. “Acabamos de presenciar ao vivo um acidente e atropelaram nossa repórter”, afirmou.

O momento do atropelamento foi registrado pela própria câmera utilizada pelo cinegrafista durante a reportagem.

Reprodução Repórter e cinegrafista são atropelados





Alma de la Rosa e Cristo Morales receberam atendimento de emergência ainda no local. A repórter entrou andando na ambulância, enquanto o cinegrafista precisou ser imobilizado.

Os dois foram encaminhados ao hospital para a realização de exames. Segundo as informações divulgadas, ambos passam bem.

O ao vivo e seus “perrengues”

Foi durante uma transmissão ao vivo que a repórter Jéssica Aquino, repórter da TV Arapuan, afiliada da Band na Paraíba, viveu momentos de tensão durante uma transmissão ao vivo, em maio deste ano.

A jornalista participava do programa Tribuna Livre quando a cabou sendo agredida , enquanto realizava uma reportagem sobre a venda de milho no período junino.

A comunicadora conversava normalmente com o apresentador Bruno Pereira durante a transmissão ao vivo quando foi surpreendida por uma pessoa em situação de rua, que se aproximou repentinamente e iniciou a agressão diante das câmeras.