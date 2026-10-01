Reprodução/Instagram Mansão de Viviane Araújo

Depois de mais de 15 anos morando no mesmo imóvel, Viviane Araújo, 51 anos, está de casa nova. A atriz trocou a cobertura de 110 m² onde viveu por mais de uma década com sua família por uma mansão de aproximadamente 300 m² no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O novo imóvel foi comprado por cerca de R$ 2,5 milhões e passou por uma reforma completa, acompanhada de perto pela artista.

A mudança representa uma nova rotina para Viviane, o marido, Guilherme Militão, 37 anos, e o filho do casal, Joaquim, de 4 anos. A família continua no mesmo bairro, mas deixou o apartamento por uma residência maior, com mais espaço interno e área externa.

Apesar da felicidade, a troca também aconteceu de maneira mais corrida do que o planejado. Isso porque, a cobertura antiga foi vendida por R$ 1,2 milhão, e a atriz precisa entregar o imóvel até 20 de outubro.

Portanto, como a obra da nova casa ainda não estava concluída, Viviane precisou antecipar a mudança e começou a organizar as caixas enquanto acompanha os últimos trabalhos na residência.

Detalhes da mansão de Viviane Araújo

A nova casa tem cerca de 300 m² de área útil distribuídos em três andares. O imóvel possui quatro quartos, sendo três suítes. A principal conta ainda com um closet de grandes dimensões.

Na área de lazer, a mansão tem piscina, sauna, jardim de inverno e adega. A propriedade também dispõe de garagem para três carros. A área externa inclui ainda um espaço gourmet integrado à região da piscina.

Reprodução/Instagram Mansão de Viviane Araújo

Um dos detalhes que chamam atenção no projeto é justamente a piscina, que tem formato de L e uma das extremidades arredondada. O espaço está integrado à área gourmet e também faz parte das mudanças planejadas para a casa.

Antes de levar a família de forma definitiva para a mansão, Viviane iniciou uma grande reforma no imóvel. Entre as mudanças previstas estão a ampliação da suíte do casal, a criação de um camarim e de um escritório, além da integração entre a área gourmet e a piscina. A marcenaria também entrou no cronograma da obra.

Como forma de se aproximar dos fãs, a atriz vem mostrando o processo nas redes sociais por meio de um “Diário de Obra”. Em uma das atualizações, ela explicou que, apesar de nem sempre ser possível perceber mudanças nas imagens, diferentes etapas estavam acontecendo simultaneamente.

Mais recentemente, Viviane voltou ao imóvel e mostrou que os trabalhos continuavam avançando. Ela brincou com o período de chuvas no Rio de Janeiro e comemorou os dias de sol que permitiram à equipe dar andamento à reforma.

“E por aqui, seguimos a todo vapor, aproveitando cada brechinha de sol pra tocar mais uma etapa da nossa casa nova”, escreveu.

Reprodução/Instagram Cobertura de Viviane Araújo

Mudança depois de 15 anos

A nova mansão fica no mesmo bairro da cobertura que Viviane deixou para trás. O apartamento de 110 m² foi vendido por aproximadamente R$ 1,2 milhão depois de ter sido a residência da atriz por mais de 15 anos.

Agora, a família passa a contar com uma área quase três vezes maior. A mudança foi motivada principalmente pela busca por mais espaço e conforto para a rotina com Guilherme e Joaquim.

A mudança para a mansão acontece enquanto a reforma ainda está em andamento. Por isso, Viviane precisa conciliar a organização da nova casa com os trabalhos que continuam no imóvel.

Reprodução/Instagram Cobertura de Viviane Araújo

A atriz chegou a mostrar nas redes sociais o início da preparação para deixar a antiga cobertura e também compartilhou momentos da nova rotina. Entre os registros, a famosa apareceu levando herdeiro para a creche enquanto organizava os preparativos da mudança.

Apesar da correria, Viviane afirmou que pretende transformar o período em uma experiência leve e registrar o processo para os seguidores.



