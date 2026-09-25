Reprodução/Instagram Virginia passa por procedimento íntimo após as três gestações.

Poucos meses depois de passar por uma harmonização de glúteos, Virginia Fonseca fez um novo procedimento. A influenciadora, de 27 anos, usou as redes sociais para contar que fez um laser na região íntima para tratar uma condição que surgiu após as suas três gestações.

Virginia foi ao médico estimular o colágeno do bumbum e a ginecologista para cuidados a lazer pós gestação pic.twitter.com/N702SlooAR — Hanna 🖤 (@putznada) September 24, 2026





"Esse laser é para mulheres pós-gestação. Amo me cuidar. Às vezes dá um escape de xixi, esse laser ajuda nisso", explicou nos Stories do Instagram.

De acordo com a Dra. Fabi, que atendeu a influenciadora, o procedimento é ambulatorial, indolor e leva entre cinco e dez minutos."Ele ajuda nas alterações do envelhecimento da mulher, melhora o colágeno, a tonificação, a lubrificação... Todas essas alterações normais", explicou a médica.

Após ouvir a explicação da ginecologista, Virginia falou sobre o procedimento estético. "Então é a ginecologia moderna, né, ajudando as mulheres hoje em dia. Arrasou", disse.

A loira também passou por outro procedimento: bioestimulador de colágeno no bumbum. Virginia, que é adepta do ácido hialurônico nos glúteos, esclareceu que o novo procedimento não se trata de um preenchimento.

"O Dr. Chacur falou que ácido não coloca mais. É bioestimulador, que estimula o colágeno que o corpo produz. Então não é nada de preenchimento, é para estimular o que o seu corpo já produz", disse a influenciadora.







Virginia mostra recuperação do filho caçula após acidente doméstico

Virginia mostrou nesta quinta-feira (24), como está o filho caçula, José Leonardo, de 2 anos, após o acidente doméstico que resultou em um ferimento no nariz do menino. Nos Stories do Instagram, a influenciadora compartilhou uma foto do pequeno, que precisou levar cinco pontos para fechar o ferimento.







Antes de publicar o registro do herdeiro, a loira já havia postado fotos ao lado das filhas mais velhas Maria Alice, de cinco anos e Maria Flor, de três anos. Juntas, elas assistiam ao filme "A Fantástica Fábrica de Chocolate".

"Agora o time está completo", escreveu Virginia na legenda da foto de José Leonardo. No clique, é possível ver os pontos no nariz do menino, que se manchou nesta segunda-feira (21), após pular de um sofá para o outro.

Reprodução/Instagram Virginia mostra filho caçula após acidente.





Na ocasião, Virginia comentou o assunto nas redes sociais. "José deu um susto na gente hoje, pós-almoço. Pulou de um sofá para o outro, bateu o nariz e machucou", disse. A influenciadora também tranquilizou os fãs sobre o estado de saúde do menino: "Foi só um susto mesmo".