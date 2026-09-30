Reprodução/Instagram/rodrygogoes/gabriellalenzi Rodrygo e Gabriella Lenzi assumem namoro

A influenciadora Gabriella Lenzi, de 32 anos, é a nova namorada do jogador Rodrygo Goes, de 25 anos, atacante do Real Madrid. O relacionamento, que já era alvo de especulações desde o ano passado, foi assumido publicamente em setembro, quando os dois compartilharam declarações e fotos nas redes sociais.

Natural de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, Gabriella trabalha como modelo e influenciadora digital. Atualmente, ela possui mais de 1,4 milhão de seguidores no Instagram e no TikTok, onde publica registros de viagens, rotina, moda e atividades físicas, além de divulgar marcas e produtos.





O que une o casal é o esporte. Filha de Alessander Lenzi, conhecido no universo do jet ski, ela já foi campeã brasileira amadora da modalidade. Isso porque, antes de ganhar fama nas redes sociais, a modelo também estudou Design de Moda.

Embora o relacionamento tenha sido confirmado publicamente no mês passado, o s primeiros registros que alimentaram os rumores de romance começaram a circular em outubro de 2025, ou seja, quase um ano atrás.

Reprodução/Instagram/gabriellalenzi Gabriella Lenzi





Naquele período, os dois apareceram em uma festa de Halloween organizada pelo jogador Vini Jr. e por Virginia Fonseca, em Madri, na Espanha. Gabriella e Rodrygo usavam fantasias combinando, detalhe que chamou bastante atenção.

Meses depois, em julho de 2026, os dois voltaram a ser vistos juntos durante um evento de Fórmula 1 na capital espanhola.

Reprodução/Instagram/gabriellalenziReprodução/Instagram/rodrygogoes Rodrygo e Gabriella Lenzi assumem namoro





Entretanto, a confirmação aconteceu somente em setembro. No dia 23, Rodrygo publicou uma homenagem à influenciadora por seu aniversário, celebrado no dia 22 de setembro. “Feliz aniversário, gatinha. Te amo”, escreveu.

Quatro dias depois, a influencer compartilhou fotos ao lado do jogador em uma publicação que reuniu registros da comemoração. Na legenda, escreveu: “Na minha era do amor”. Pouco tempo depois, Rodrygo comentou a postagem com a palavra “Minha”, acompanhada de um coração roxo.

Reprodução/Instagram/gabriellalenzi Gabriella Lenzi





Gabriella Lenzi já foi apontada como affair de Neymar

Antes de assumir o namoro com Rodrygo, Gabriella já havia sido citada em rumores envolvendo outros nomes conhecidos. Um dos episódios mais repercutidos aconteceu em 2014, quando ela foi apontada como possível affair de Neymar.

No entanto, naquele ano, a famosa negou publicamente o suposto envolvimento. Alguns anos depois, o nome da influenciadora voltou a ser associado ao de Neymar em 2019, após relatos sobre uma festa organizada pelo jogador em Paris, na França.

Nesta data, surgiram notícias de que os dois teriam ficado, mas nada foi confirmado por nenhum dos dois.

Ligada a Justin Bieber

Outro famoso associado a Gabriella foi Justin Bieber. Em 2017, durante uma passagem do cantor canadense pelo Rio de Janeiro, o jornal Extra publicou que ele teria demonstrado interesse pela modelo em uma festa privada realizada no Hotel Fasano, em Ipanema.

O músico teria tentado se aproximar da brasileira, mas ela não teria correspondido.



