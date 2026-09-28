Reprodução/Instagram Virginia aposta em corset de chuteira para assistir NFL.

Virginia Fonseca, de 27 anos, deu o que falar ao mostrar o look que elegeu para prestigiar o primeiro jogo da NFL no Rio de Janeiro, ocorrido neste domingo (28). Para a ocasião, a influenciadora apostou em um corset customizado feito com chuteiras.

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A peça, que foi confeccionada a partir de um par de chuteiras da Nike, em tons de branco e azul bebê, também conta com detalhes em renda na parte de baixo.

Nos comentários de uma postagem em que a loira posou usando o corset, internautas opinaram sobre a escolha fashion."Amiga, você não tem ninguém para te avisar?", ironizou um. "As escolhas da roupa são muito bregas, mas Virgínia é bonita, só precisa de assessoria para se vestir melhor", disparou outro. Houve também quem elogiasse a produção. "Perfeita, amei o look", declarou uma. "Look maravilhoso", disse outra.





Mensagens criativas envolvendo o jogador Vini Jr., de 26 anos, namorado de Virginia, também chamaram atenção."Mulher! A chuteira do Vini", brincou uma. "Maria chuteira assumidíssima! Amei", escreveu outra. "Vini ficou sem chuteira", disse um terceiro seguidor da influenciadora.

A partida foi a primeira da história da NFL no Rio de Janeiro e terminou com a vitória do Baltimore Ravens sobre o Dallas Cowboys por 34 a 31.







Tendência popular entre celebridades

A febre dos chamados "shoe corsets" teve início em 2029, quando a estilista norte-americana Cierra Boyd participou de um concurso de design em Ohio, nos Estados Unidos. Na ocasião, ela foi desafiada a criar uma peça de vestuário sem utilizar tecidos convencionais, sendo assim, reaproveitou tênis antigos do pai para confeccionar um corset.

O resultado final do trabalho fez sucesso entre internautas e viralizou nas redes sociais, dando origem à Frisk Me Good, marca especializada em construir peças a partir de calçados reaproveitados.

Desde então, celebridades nacionais e internacionais passaram a aderir à tendência. Nomes como Cardi B., Bruna Biancardi, Jade Picon e Lívia Nunes Marques usaram peças inspiradas nos looks produzidos pela grife norte-americana.

Reprodução/Instagram Luísa Sonza e Bruna Biancardi já aderiram à tendência "shoe corset".





No Brasil, a tendência foi popularizada por Luísa Sonza , que usou um top feito de trênis no clipe da música "SentaDONA", lançado em 2022. Posteriormente, a loira chegou a usar outras peças no mesmo estilo, desenvolvidas pela marca Iullt.