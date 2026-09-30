Filha de Chad Lowe, Fiona
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Filha de Chad Lowe, Fiona

Fiona Hepler Lowe, filha do ator Chad Lowe, de 58 anos, conhecido por interpretar Byron Montgomery em Pretty Little Liars (2010–2017), e da produtora Kim Painter, de 52 anos, morreu aos 13 anos. A causa da morte não foi divulgada.

De acordo com informações da revista People, a família confirmou a morte da adolescente por meio de um comunicado enviado nesta terça-feira (29).


"Estamos profundamente devastados pela perda de nossa amada Fiona", declarou a família. No texto, os pais também comentaram sobre a personalidade da filha e sua paixão pela dança. "Era uma jovem amorosa, inteligente, criativa e adorava dançar", disseram.

Família de Chad Lowe
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Família de Chad Lowe


Na sequência, os familiares destacaram o fato da adolescente ser uma pessoa muito amada pelas irmãs.

Ela era adorada pelas irmãs e profundamente amada pelos pais. Na verdade, ela era a luz de nossas vidas. Disse a família em comunicado enviado à People.


Ao final da mensagem, a família pediu orações e privacidade neste momento de tristeza.

Pedido especial

Ainda na sequência, o comunicado também incluiu uma orientação para pessoas que estejam enfrentando dificuldades relacionadas à saúde mental. A família fez questão de indicar a Linha de Prevenção ao Suicídio e Crises 988, disponível nos Estados Unidos por telefone ou mensagem de texto.

Esposa e filhas de Chad Lowe
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Esposa e filhas de Chad Lowe


Chad Lowe e Kim Painter tiveram Fiona em 16 de novembro de 2012. Ela era a segunda das três filhas do casal. A mais velha, Mabel Painter, tem 17 anos, enquanto a caçula, Nixie Barbara, tem 10.

Em 2025, Chad publicou uma homenagem para celebrar a chegada de Fiona à adolescência. Na ocasião, compartilhou uma foto da filha acompanhada de uma mensagem especial.

“Comemorando o dia em que Fiona oficialmente se tornou uma adolescente! Continue dançando pela vida, FiBear! Amo muito você!", escreveu.

Embora atualmente leve uma vida mais afastada das câmeras, o pai de Fiona tem uma extensa carreira na televisão. Irmão mais novo do ator Rob Lowe, Chad também ganhou destaque em produções conhecidas, como Pretty Little Liars, Life Goes On e 24.

Filhas de Chad Lowe. Foto: Reprodução/Instagram
Família de Chad Lowe. Foto: Reprodução/Instagram
Família de Chad Lowe. Foto: Reprodução/Instagram
Esposa e filhas de Chad Lowe. Foto: Reprodução/Instagram
Filha de Chad Lowe, Fiona. Foto: Reprodução/Instagram


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